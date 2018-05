Líbya odovzdala rodinám v Egypte bezhlavé telá koptských kresťanov

Líbyjské úrady našli telá Egypťanov a koptského kresťana z Ghany vlani v októbri.

Benghází 14. mája (TASR) - Líbyjská prokuratúra odovzdala rodinám v Egypte telá 20 koptských kresťanských zamestnancov, ktorým militanti z Islamského štátu (IS) odrezali hlavy na pláži v pobrežnom meste Syrta. V pondelok o tom informovala líbyjská prokuratúra.



Telá previezli do Egypta loďou z Misuráty, tretieho najväčšieho líbyjského mesta.



Líbyjské úrady našli telá Egypťanov a koptského kresťana z Ghany vlani v októbri.



Vo februári 2015 šokoval Egypťanov videozáznam zachytávajúci odrezávanie hláv. Káhira následne spustila nálety proti militantom IS v Líbyi.



Syrta sa stala baštou extrémistickej organizácie Islamský štát, avšak v roku 2016 ušli jej príslušníci z tohto mesta do vnútrozemia.



Líbya skĺzla do chaosu po ľudovom povstaní v roku 2011, keď povstalci zvrhli a neskôr zabili dlhoročného diktátora Muammara Kaddáfího.