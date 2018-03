Neznámi ozbrojenci uniesli starostu hlavného mesta Tripolis

Násilníci tiež mali zbiť starostove deti.

Tripolis 29. marca (TASR) - Starostu líbyjského hlavného mesta Tripolis uniesli vo štvrtok neznámi ozbrojenci. Oznámilo to tamojšie mestské zastupiteľstvo, ktorého vyjadrenie priniesla agentúra DPA.



Ozbrojenci podľa neho vtrhli do domu Abdala Raúfa Bajtalmála, ktorý sa nachádza v juhovýchodnej časti Tripolisu. Nemenované zdroje uviedli pre DPA, že násilníci tiež zbili starostove deti. Zastupiteľstvo v tejto súvislosti oznámilo, že prerušuje svoju činnosť až do odvolania.



Líbya je zmietaná anarchiou od ozbrojenej vzbury z roku 2011, ktorá viedla k zosadeniu a usmrteniu dlhoročného autokratického vládcu Muammara Kaddáfího. Krajina bohatá na ropu má v súčasnosti stále dve súperiace vlády - jednu v Tripolise a druhú so sídlom v severovýchodnom meste Tobruk.