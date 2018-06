Pobrežná stráž v Líbyi zadržala ďalšiu loď so 180 utečencami na palube

Boli medzi nimi aj desiatky žien a detí.

Káhira 11. júna (TASR) - Líbyjská pobrežná stráž zadržala v Stredozemnom mori plavidlo so 180 utečencami na palube. Boli medzi nimi aj desiatky žien a detí, uvádza sa v pondelkovom vyhlásení pobrežnej stráže. Informuje o tom agentúra AP.



Loď, na palube ktorej sa nachádzalo 31 žien a 12 detí, zadržali v nedeľu pri pobreží západolíbyjského mesta Homs. Utečencov, ktorí podľa agentúry DPA pochádzali z Ghany, Pobrežia Slonoviny, Mali, Senegalu, Nigérie a Guiney, následne prepravili na námornú základňu v Tripolise.



K najnovšiemu zásahu došlo iba deň po tom, ako pri pobreží Líbye zastavili iné dve plavidlá s viac než 150 migrantmi.



Líbya bola uvrhnutá do chaosu po povstaní v roku 2011, pripomína AP. V dôsledku toho sa stala tranzitnou krajinou pre migrantov, ktorí utekajú do Európy pred chudobou a konfliktami v Afrike a na Blízkom východe.



Líbya aj s pomocou EÚ pracuje na potlačení prílevu utečencov. Po vlaňajšom podpísaní dohody o spolupráci medzi líbyjskou pobrežnou strážou a Európskou úniou počet migrantov prichádzajúcich do Talianska zo Stredozemného mora prudko poklesol, píše DPA.