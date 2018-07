Líbyjská stráž zastavila loď so 160 migrantmi smerujúcimi do Európy

Medzi utečencami boli desiatky žien a detí.

Káhira/Benghází 17. júla (TASR) - Najmenej 160 afrických migrantov, ktorí mali namierené do Európy, zastavila v utorok líbyjská pobrežná stráž v Stredozemnom mori blízko pobrežia Líbye. Informovala o tom agentúra AP.



Plavidlo zastavili neďaleko západolíbyjského mesta Chums. Medzi utečencami boli desiatky žien a detí. Hovorca líbyjskej pobrežnej stráže spresnil, že migrantom bola poskytnutá humanitárna i zdravotnícka pomoc. Následne boli prevezení do utečeneckého tábora v Chumse.



Líbyjské úrady za pomoci Európskej únie vystupňovali úsilie obmedziť prúd migrantov smerujúcich cez Stredozemné more do Európy. Z Líbye sa stal hlavný tranzitný bod do Európy pre tých, ktorí utekajú pred chudobou či občianskymi vojnami v afrických krajinách.



Pašeráci ľudí využívajú chaos, ktorí v Líbyi vypukol po zvrhnutí a zabití dlhoročného líbyjského vodcu Muammara Kaddáfího.