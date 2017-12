Vo voľbách prezidenta Líbye chce údajne kandidovať aj Kaddáfiho syn

Je to druhorodený syn zosadeného líbyjského vodcu Muammara Kaddáfího.

Tripolis 26. decembra (TASR) - Druhorodený syn zosadeného líbyjského vodcu Muammara Kaddáfího, Sajf Islám Kaddáfí, by údajne chcel kandidovať vo voľbách líbyjského prezidenta. Tento svoj zámer zverejnil prostredníctvom rodinného hovorcu v jednej z egyptských televízií, informoval spravodajský portál Libya Observer.



Zdroj blízky potenciálnemu kandidátovi uviedol, že Sajf Islám Kaddáfí má už teraz podporu niekoľkých vplyvných kmeňov vrátane tých najväčších. Rovnaký zdroj dodal, že Kaddáfího syn kmeňom prisľúbil, že pre líbyjský ľud zaistí bezpečnosť a stabilitu.



Predseda líbyjskej volebnej komisie Imad Sájih v nedeľu podľa agentúry Sinchua potvrdil, že parlamentné a prezidentské voľby sa v Líbyi uskutočnia do 30. septembra 2018.



Do zoznamov voličov je už teraz zapísaných okolo milióna voličov a ich počet stále stúpa, dodal.



Podporná misia OSN v Líbyi (UNSMIL) zasa oznámila, že právo zúčastniť sa na voľbách budú mať v súlade s akčným plánom OSN, ktorého cieľom je stabilizácia situácie v Líbyi, všetci Líbyjčania - vrátane predstaviteľov zosadeného režimu Muammara Kaddáfího.