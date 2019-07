Líbya vydala Británii brata samovražedného útočníka z Manchestru

Samovražedný bombový útok v športovo-koncertnom komplexe Manchester Arena, ktorý sa odohral 22. mája 2017 po skončení koncertu americkej speváčky Ariany Grandeovej.

Tripolis 17. júla (TASR) - Líbyjské úrady vydali v stredu na trestné stíhanie do Británie Hashema Abediho, brata páchateľa samovražedného útoku z mája 2017, pri ktorom v anglickom meste Manchester zahynulo 22 ľudí. Informovala o tom agentúra AFP.



Abedi, ktorý bol zadržaný niekoľko dní po útoku, "je na palube lietadla smerujúceho do Británie", uviedol pre AFP hovorca jednotky, ktorá Abediho zadržiavala. keď ho Líbyjské úrady ho predtým odovzdali do rúk pracovníkov britského veľvyslanectva.



Samovražedný bombový útok v športovo-koncertnom komplexe Manchester Arena, ktorý sa odohral 22. mája 2017 po skončení koncertu americkej speváčky Ariany Grandeovej, si vyžiadal 23 mŕtvych vrátane atentátnika a viac ako 200 zranených. Páchateľ Salman Abedi, ktorý v hale odpálil podomácky vyrobenú nálož, sa narodil v Manchestri rodičom líbyjského pôvodu.