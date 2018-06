Líbyjská stráž zadržala na mori 460 migrantov na ceste do Európy

Celkove 97 migrantov vrátane 26 detí sa plavilo v gumovom člne, ktorý zastavili pri meste Zlítan. Ďalšie dva člny spozorovali blízko mesta Chums, pričom v nich našli 361 osôb vrátane 44 detí.

Tripolis/Rím 25. júna (TASR) - Blízko pobrežia Líbye zadržali v nedeľu približne 460 migrantov afrického pôvodu, ktorí sa chceli preplaviť cez Stredozemné more do Európy. Agentúra AP o tom informovala s odvolaním sa na vyhlásenie hovorcu líbyjskej pobrežnej stráže.



Celkove 97 migrantov vrátane 26 detí sa plavilo v gumovom člne, ktorý príslušníci pobrežnej stráže zastavili pri meste Zlítan. Ďalšie dva člny spozorovali blízko mesta Chums, pričom v nich našli 361 osôb vrátane 44 detí.



Podľa hovorcu dostali všetci migranti náležitú pomoc. Jednu skupinu odviezli na námornú základňu v líbyjskom hlavnom meste Tripolis, druhú umiestnili do utečeneckého tábora v meste Chums.



Líbya zmietaná v chaose od povstania v roku 2011 je v súčasnosti hlavným východiskovým bodom pre plavby nelegálnych migrantov do Európy. S podporou európskych krajín však líbyjské orgány v poslednom období zvyšujú svoje úsilie obmedziť migračné prúdy.



Podľa najnovších údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) sa od začiatku tohto roka dostalo cez Stredozemné more do Európy o polovicu menej utečencov a iných migrantov než v rovnakom období vlaňajška. Od januára do polovice júna 2018 dorazilo touto trasou do Európy približne 40.000 ľudí. Znížil sa tiež počet osôb, ktoré plavbu neprežili - od začiatku roka zaznamenali 857 takýchto prípadov.



Španielska humanitárna organizácia Proactiva Open Arms kritizovala v nedeľu taliansku pobrežnú stráž za to, že odmietla jej ponuku pomoci pri záchrane približne 1000 migrantov, ktorí sa nachádzali v siedmich člnoch pri pobreží Líbye. Predstavitelia pobrežnej stráže na to však zareagovali oznámením, že zodpovednosť za koordináciu záchranu prenechali líbyjským kolegom.



Nová talianska vláda zakázala tamojším prístavom prijímať plavidlá záchranárskych skupín s migrantmi, keďže podľa nej plnia iba úlohu "taxislužieb" pre pašerákov ľudí so základňou v Líbyi. Taliansko sa tiež snaží posilniť kapacity líbyjskej pobrežnej stráže, ľudskoprávne organizácie však upozorňujú, že Líbya pre migrantov nie je bezpečným miestom.