Líbyjská pobrežná stráž zachránila a vrátila do krajiny 315 migrantov

Z Líbye sa stal hlavný tranzitný bod do Európy pre tých, ktorí utekajú pred chudobou či občianskymi vojnami v afrických krajinách.

Líbyjská pobrežná stráž, ktorej poskytla podporu aj Európska únia, vrátila len v tomto roku na územie krajiny už viac ako 7000 migrantov.

Tripolis 7. novembra (TASR) - Príslušníci líbyjskej pobrežnej stráže zachránili v dvoch operáciách z vôd Stredozemného mora celkove 315 ilegálnych migrantov smerujúcich na nafukovacích člnoch na starý kontinent a vrátili ich do severoafrickej krajiny.



Informovali o tom tlačové agentúry Reuters a DPA.



Podľa rovnakého zdroja prepravili 275 mužov, 32 žien a osem detí z viacerých arabských štátov i subsaharských krajín do záchytných centier na území Líbye.



Pod tlakom novej talianskej vlády sa od vlaňajška výrazne znížila aktivita prevádzačských sietí podporujúcich v minulosti smerovanie migrantov z Líbye do Európy.



