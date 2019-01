Líder AfD varuje spolustraníkov pred unáhlenou snahou o odchod z EÚ

Približne 500 delegátov zjazdu rokuje do pondelka o programe pre voľby do europarlamentu, ktoré budú koncom mája - vrátane výberu kandidátov a postojov strany AfD k najdôležitejším problémom.

Hamburg 13. januára (TASR) - Spolupredseda krajne pravicovej Alternatívy pre Nemecko (AfD) Alexander Gauland varoval v nedeľu členov svojej strany, aby sa nedomáhali konkrétneho časového rámca pre odchod Nemecka z Európskej únie.



"Nemyslím si, že je rozumné ísť do volieb s maximalistickou požiadavkou," povedal podľa agentúry DPA delegátom straníckeho zjazdu, ktorý sa tento víkend koná vo východonemeckom meste Riesa.



Keby odchod Británie z eurobloku spôsobil na krátky čas zmätok a ekonomické problémy, mohlo by to mať negatívny vplyv na nemeckých voličov v nastávajúcich voľbách, nechal sa počuť Gauland.



Približne 500 delegátov zjazdu rokuje do pondelka o programe pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré budú koncom mája tohto roku - vrátane výberu kandidátov a postojov strany AfD k najdôležitejším problémom.



Zjazd posudzuje aj podporu pre možný výstup Nemecka z Európskej únie, tzv. dexit, v prípade, že v eurobloku nedôjde k určitým reformám. Programový výbor AfD už vypracoval aj koncepciu, ktorá počíta s nemeckým "euroodchodom" v priebehu najbližších piatich rokov.