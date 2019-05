Líder Hnutia piatich hviezd podstúpi hlasovanie o dôvere

Luigi Di Maio sa rozhodol podstúpiť tento krok po porážke v minulotýždňových eurovoľbách, v ktorých jeho hnutie výrazne zaostalo za koaličnou Ligou Severu.

Rím 29. mája (TASR) - Lídra protisystémového Hnutia piatich hviezd (M5S), ktoré je súčasťou talianskej vládnej koalície, čaká hlasovanie o dôvere. Luigi Di Maio sa rozhodol podstúpiť tento krok po porážke v minulotýždňových eurovoľbách, v ktorých jeho hnutie výrazne zaostalo za koaličnou Ligou Severu.



"Dnes mám právo dozvedieť sa, čo si myslíte o mojich krokoch. Chcem počuť hlas občanov, ktorí ma pred niekoľkými rokmi zvolili sa politického vodcu," uviedol na blogu M5S Di Maio, ktorý je zároveň vicepremiérom talianskej vlády.



Hlasovanie o dôvere sa uskutoční vo štvrtok na internetovej platforme blízkej Hnutiu piatich hviezd. O osude Di Maia rozhodnú stúpenci M5S.



Voľby do Európskeho parlamentu v Taliansku vyhrala pravicovo-populistická strana Liga Severu, ktorá získala 34,3 percenta hlasov. Na jej čele stojí ďalší taliansky vicepremiér a minister vnútra Matteo Salvini.



Di Maiovo hnutie M5S skončilo až na treťom mieste so ziskom 17,1 percenta hlasov. Predstihla ho aj opozičná stredopravá Demokratická strana s 22,7 percentami.



Hnutie piatich hviezd pritom vo vlaňajších parlamentných voľbách získalo až 32 percent hlasov. Pozorovatelia dlhodobo upozorňujú na to, že dominantný Salvini svojho koaličného partnera zatieňuje, čo badať aj na dlhodobom vývoji voličských preferencií.



Salvini v reakcii na výsledky eurovolieb v Taliansku vyhlásil, že bude ešte tvrdšie presadzovať svoj politický program. Odmietol ale dohady, že by Liga Severu mohla dobrý volebný výsledok využiť na ukončenie vládnej spolupráce s M5S.