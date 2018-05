Líder KĽDR Kim Čong-un sa opäť zaviazal k denuklearizácii

Kim sa vyjadril, že Severná Kórea sa vzdá programu vývoja jadrových zbraní, ak "relevantné strany" ukončia nepriateľskú politiku voči Pchjongjangu.

Peking 8. mája (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un sa stretol na severe Číny s tamojším prezidentom Si Ťin-pchingom a opäť sa zaviazal k denuklearizácii. Išlo už o ich druhý summit za približne 40 dní, informovala v utorok juhokórejská agentúra Jonhap s odvolaním sa na čínske a severokórejské štátne médiá.



Čínska tlačová agentúra Sinchua uviedla, že sa stretli v prístavnom meste Ta-lien a rokovali v pondelok aj v utorok. Kim sa vyjadril, že Severná Kórea sa vzdá programu vývoja jadrových zbraní, ak "relevantné strany" ukončia nepriateľskú politiku voči Pchjongjangu. "Pokiaľ relevantné strany skoncujú so svojou nepriateľskou politikou a odstránia bezpečnostné hrozby voči KĽDR, potom KĽDR nebude mať potrebu byť jadrovým štátom a denuklearizácia sa môže realizovať," citovala Kim Čong-una agentúra Sinchua.



Podľa čínskej agentúry sa Kim rozhodol stretnúť opäť s čínskym prezidentom, aby "ho informoval o situácii, v nádeji na posilnenie strategickej komunikácie a spolupráce s Čínou, prehĺbenie priateľstva medzi KĽDR a Čínou a posilnenie regionálneho mieru a stability". Od ich prvého stretnutia v marci došlo podľa Kima v rámci bilaterálnych vzťahov aj situácie na Kórejskom polostrove k "významnému pokroku".



Čínska štátna televízia CCTV citovala prezidenta Si Ťin-pchinga, že Čína "podporuje Severnú Kóreu, aby sa držala denuklearizácie Kórejského polostrova a podporuje Severnú Kóreu a USA pri riešení otázky polostrova prostredníctvom dialógu a konzultácií".



Severokórejské štátne médiá informovali, že Kim cestoval do Ta-lienu špeciálnym lietadlom a sprevádzala ho jeho sestra Kim Jo-džong a podpredseda vládnucej strany pre zahraničné otázky Ri Su-jong.



Nepotvrdené špekulácie o tom, že severokórejský vodca sa opäť vrátil do Číny na konzultácie so svojím tradičným spojencom pred nadchádzajúcim summitom s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, sa objavili v médiách už v uplynulých 24 hodinách. K oficiálnemu potvrdeniu návštevy došlo až po tom, ako v utorok popoludní miestneho času odletel z letiska v Ta-liene.



Kim Čong-un už koncom marca neočakávane navštívil vlakom Peking, kde sa stretol so Si Ťin-pchingom. Analytici túto návštevu vnímali ako signál otepľovania v tradične blízkych vzťahoch Číny a Severnej Kórey, ktoré sa zhoršili v súvislosti so severokórejským raketovým a jadrovým programom a uplatňovaním hospodárskych sankcií OSN voči KĽDR zo strany Číny.



Lídri Severnej a Južnej Kórey Kim Čong-un a Mun Če-in sa 27. apríla stretli na historickom summite v demilitarizovanej zóne medzi oboma krajinami. V rámci tejto schôdzky ohlásili kroky smerujúce k oficiálnemu ukončeniu kórejskej vojny a k zbaveniu Kórejského polostrova jadrových zbraní.