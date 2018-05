Líder liberálov zo strany NEOS Matthias Strolz končí v politike

Podľa vlastných slov Strolz vypočul hlas srdca, domnieva sa, že nastal správny čas na usporiadané odovzdanie opozičného politického subjektu.

Viedeň 7. mája (TASR) - Líder rakúskej liberálnej parlamentnej strany NEOS Matthias Strolz oznámil v pondelok vo Viedni svoj odchod z politickej scény. Podľa vlastných slov vypočul "hlas srdca", domnieva sa, že nastal správny čas na usporiadané odovzdanie opozičného politického subjektu.



Strolz chce post predsedu strany odovzdať do júna, riadenia parlamentnej frakcie strany sa chce vzdať do jesene a následne opustiť aj rakúsky parlament.



O novom lídrovi strany by sa malo rozhodnúť na zhromaždení jej členov na sklonku júna.



Rozšírené predsedníctvo strany bude však rokovať už v stredu, následne sa dajú očakávať ďalšie informácie.



Evidentne dojatý Strolz sa poďakoval všetkým, ktorí mu pomáhali pri realizácii plánov, ale aj voličkám a voličom, avšak bez toho, aby na rýchlo zvolanej tlačovej konferencii prítomným novinárom umožnil položiť otázky.



Niekdajší podnikateľ a poradca zriadil stranu v roku 2012, vlani sa liberálnemu subjektu podarilo v parlamentných voľbách prekročiť hranicu zvoliteľnosti a získať 5,3 percentá hlasov, čo predstavuje desať kresiel v 183-člennom zákonodarnom zbore vo Viedni.



Zástupcovia strany rokujú v súčasnosti s ľudovcami z ÖVP a Zelenými v spolkovej krajine Salzbursko o prípadnej účasti v tamojšej krajinskej vláde, čo by pre NEOS bola historicky prvá takáto skúsenosť.