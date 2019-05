Líder opozície Gándhí priznal porážku aj vo svojej rodinnej bašte

Rahúl Gándhí je potomok mocnej dynastie Nehrú-Gándhíovcov, ktorá v indickej politike dominovala od konca 40. rokov.

Naí Dillí 23. mája (TASR) - Rahúl Gándhí, ktorý je lídrom najväčšej indickej opozičnej strany - Indického národného kongresu (INC) -, vo štvrtok priznal stratu mandátu vo volebnom obvode, ktorý bol tradičnou baštou jeho rodiny. K celkovému víťazstvu vo voľbách smeruje podľa predbežných výsledkov vládna Indická ľudová strana (BJP). Píšu o tom agentúry AP a AFP.



"Smriti Iraniová zvíťazila v Amethi a ja jej k tomu gratulujem. Obyvatelia Amethi (jej) dali mandát," vyhlásil Gándhí počas tlačovej konferencie v reakcii na víťazstvo političky z vládnej BJP vo volebnom okrese v severoindickom štáte Uttarpradéš, píše AFP. Ako však v tejto súvislosti upozorňuje agentúra AP, kandidát sa môže podľa indických zákonov o priazeň voličov uchádzať vo viac než len v jednom volebnom okrsku. Gándhí momentálne vedie o viac ako 400.000 hlasov vo volebnom okrsku v juhoindickom štáte Kérala.



V posledných parlamentných voľbách, ktoré sa v Indii konali v roku 2014, vyhrala so ziskom 282 miest v 543-člennom parlamente BJP. Dovtedy vládnuca INC získala kvôli korupčným škandálom len 44 miest.



Na celonárodnej úrovni smeruje podľa AFP k víťazstvu hinduistická a nacionalistická BJP premiéra Naréndru Módího aj teraz, keďže by podľa predbežných výsledkov mala získať až 299 z 542 kresiel v dolnej komore indického parlamentu, zatiaľ čo INC by mal obsadiť len 50 postov.



BJP sa už medzitým v reakcii na predbežné výsledky vo štvrtok vyhlásila za víťaza volieb. K celkovému víťazstvu už Módímu podľa agentúry AP pogratuloval aj Gándhí.



"Spolu rastieme. Spolu sa nám darí. Spolu budujeme silnú a inkluzívnu Indiu. India opäť vyhrá!" napísal Módí na Twitteri.



K víťazstvu už Módímu pogratuloval aj pakistanský premiér Imrán Chán. "Teším sa, ako budeme spolu (s Módím) pracovať na budovaní mieru, rozvoja a prosperity v južnej Ázii," napísal Chán na Twitteri.



Šesťtýždňové voľby boli najväčším demokratickým hlasovaním na svete. Voľby možno taktiež považovať za referendum o doterajšom pôsobení vlády premiéra Módiho a jeho hospodárskych reformách.



V dolnej komore indického parlamentu zasadá 543 volených zástupcov. Politická strana či koalícia preto na získanie väčšiny potrebuje obsadiť prinajmenšom 272 poslaneckých kresiel.



Vo voľbách, ktoré sa z logistických a bezpečnostných dôvodov konali v siedmich fázach, bolo oprávnených hlasovať približne 900 miliónov voličov. O ich priazeň sa uchádzali tisíce strán.