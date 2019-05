Líder socialistov Sánchez začal rozhovory o zostavení vlády

Sánchezova Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE) vo voľbách z 28. apríla zvíťazila. Nezískala však parlamentnú väčšinu potrebnú na to, aby mohla vládnuť samostatne.

Madrid 6. mája (TASR) - Dočasný španielsky premiér Pedro Sánchez sa v pondelok stretol s lídrom opozičnej konzervatívnej Ľudovej strany (PP) Pablom Casadom. Išlo o prvé Sanchezovo stretnutie zamerané na vytvorenie novej vlády po aprílových predčasných voľbách, informovala agentúra AP.



Casado po pondelňajšom stretnutí uviedol, že jeho strana nepodporí Sánchezovo zotrvanie v úrade premiéra. Zostáva však otvorená dohodám o budúcej legislatíve v oblasti dôchodkov, rodovo motivovaného násilia a národnej bezpečnosti.



Líder konzervatívcov chcel podľa vlastných slov od Sáncheza v prvom rade ubezpečenie, že budúca "vláda nebude závisieť od strán, ktoré chcú rozdeliť Španielsko". Líder PP mal na mysli poslancov baskických a katalánskych separatistických strán, ktorých podporu môžu socialisti potrebovať na získanie väčšiny v parlamente.



PP vo voľbách prišla o viac ako polovicu svojich kresiel, no aj tak zostala najsilnejšou opozičnou stranou.



Sánchez sa má v utorok stretnúť s predsedom liberálnej strany Občania (Ciudadanos) Albertom Riverom a lídrom krajne ľavicovej aliancie Zjednotení môžeme (Unidos Podemos) Pablom Iglesiasom.



Očakáva sa, že všetci zúčastnení posunú uzatváranie dohôd o novej vláde až na obdobie po voľbách do Európskeho parlamentu (EP) a španielskych komunálnych voľbách, uvádza AP. Obe hlasovania sa v Španielsku uskutočnia v ten istý deň 26. mája.