Líderka Sinn Féin vyzýva kvôli brexitu na referendum o írskej jednote

Íri nesúhlasili s brexitom ani so zavedením tvrdej hranice v našej krajine, vyjadrila sa šéfka Sinn Féin.

Dublin 2. februára (TASR) - Predsedníčka írskej republikánskej strany Sinn Féin vyzvala v sobotu obyvateľov Írskej republiky, ako aj britskej provincie Severné Írsko, aby podporili jej kampaň za referendum o "írskej jednote" po tom, ako sa Británia rozhodla vystúpiť z EÚ. Obvinila zároveň britskú vládu, že "odignorovala" výsledky referenda o tzv. brexite v Severnom Írsku, informovala tlačová agentúra DPA.



"V celom spektre spoločnosti je rastúci dopyt po hlasovaní o írskej jednote," povedala May Lou McDonaldová na zhromaždení v Dubline a dodala, že "teraz je ten správny čas". "Íri nesúhlasili s brexitom ani so zavedením tvrdej hranice v našej krajine," pokračovala šéfka Sinn Féin.



Väčšina severoírskych účastníkov referenda o budúcnosti členstva Británie v EÚ, ktoré sa uskutočnilo v roku 2016, hlasovala za zotrvanie v Únii, Spojené kráľovstvo ako celok však vtedy rozhodlo opačne. "Britská vláda, ktorá sa nestará o to, aké dôsledky bude mať jej brexit pre tunajších ľudí, rozhodnutie voličov odignorovala," mieni McDonaldová.



Obzvlášť nepriaznivý dosah na Írsko by mohol mať odchod Británie z EÚ, naplánovaný na 29. marca, v prípade, že sa tak stane bez dohody s Úniou. Britská premiérka Theresa Mayová chce znova vyjednávať o tzv. írskej poistke - spornej časti dohody s EÚ, ktorá má ochrániť doteraz otvorenú hranicu medzi Severným Írskom a Írskou republikou. Predstavitelia EÚ, ako aj írska vláda však akékoľvek zmeny odmietajú.