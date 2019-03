Líderku strany Sinn Féin skritizovali za protianglický transparent

Fotografia sa objavila na oficiálnom twitterovom účte strany Sinn Féin

Dublin 17. marca (TASR) - Predsedníčka írskej republikánskej strany Sinn Féin Mary Lou McDonaldová zožala kritiku po tom, ako boli zverejnené zábery, na ktorých pózuje s transparentom hlásajúcim "Anglicko preč z Írska". McDonaldovú takto odfotografovali počas sobotňajšieho sprievodu v rámci Dňa svätého Patrika v New Yorku.



Írsky vicepremiér (Tánaiste) Simon Coveney označil inkriminovaný transparent za "urážajúci, rozdeľujúci a trápny", informoval v nedeľu spravodajský portál stanice BBC. Strana Sinn Féin však vo vyhlásení uviedla, že kritika je "falošným hnevom" a "zbieraním politických bodov".



Fotografia sa objavila na oficiálnom twitterovom účte strany Sinn Féin spolu s komentárom "netreba žiadne vysvetlenie". Líderka Aliančnej strany Severného Írska (APNI) Naomi Longová pre BBC Radio Ulster uviedla, že politici "sa môžu dostať do eufórie, keď trávia čas v írsko-americkej lobby nevnímajúcej jemné rozdiely, ktorých sme si doma vedomí".



"Domnievam sa, že protianglický sentiment - anglofóbia - je jedným z posledných prípustných druhov xenofóbie, ktoré akceptujeme, a to nie je dobré," dodala.



Líder Ulsterskej unionistickej strany (UUP) Robin Swann vyzval na vysvetlenie prípadu a vyhlásil, že daný transparent je "veľmi urážajúci a zlý na mnohých úrovniach". "Je smutné, že zatiaľ čo iní oslavujú svätého Patrika úctivým a nekonfrontačným spôsobom, Sinn Féin sa vracia k zaužívanému modelu," vyhlásil.



Hovorca Sinn Féin reagoval: "Najrozdeľujúcejšou a najurážajúcejšou skutočnosťou na tomto ostrove je už takmer 100 rokov trvajúce rozštiepenie Írska. Nemalo by byť prekvapujúce, že Sinn Féin chce nové, zjednotené Írsko na základe opatrení vyplývajúcich z Veľkopiatkovej dohody."