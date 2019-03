Lídri 27 krajín EÚ údajne navrhujú odklad brexitu iba do 22. mája

To by znamenalo nesúhlas so stredajším návrhom britskej premiérky Theresy Mayovej, ktorá požiadala o možnosť odkladu brexitu až do 30. júna.

Brusel 21. marca (TASR) - Lídri krajín Európskej únie sú pripravení poskytnúť Spojenému kráľovstvu odklad riadeného vystúpenia z EÚ len do 22. mája. Uviedla to tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na nemenované zdroje z prostredia rokovaní premiérov a prezidentov na summite v Bruseli.



"Vzhľadom na to, že Spojené kráľovstvo nemá v úmysle uskutočniť voľby do Európskeho parlamentu, predĺženie nie je možné po tomto dátume," uvádza sa podľa DPA v návrhu záverov prvej časti rokovaní hláv vlád a štátov členských krajín EÚ. Úvodná časť dvojdňového summitu bola venovaná otázka spojeným s brexitom. DPA pripomenula, že text s týmto znením je pripravený na schválenie zo strany 27 národných lídrov EÚ.



Ďalší nemenovaný diplomat pre DPA uviedol, že aj toto krátkodobé odloženie chce EÚ podmieniť schválením "rozvodovej" dohody v britskom parlamente na budúci týždeň. Doteraz sa to premiérke Mayovej nepodarilo presadiť ani pri dvoch pokusoch.



Termín 22. máj nie je náhodný, pretože v čase od 23. do 26. mája sa v ostatných 27 členských krajinách Únie budú konať voľby do Európskeho parlamentu.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)