Lídri arabských štátov a EÚ sa budú stretávať pravidelne

Na summite v letovisku Šarm aš-Šajch sa zúčastnili zástupcovia takmer 50 krajín.

Šarm aš-Šajch 25. februára (TASR) – Lídri Európskej únie a Ligy arabských štátov (LAŠ) sa budú stretávať pravidelne, budúci summit sa uskutoční v Bruseli v roku 2022. Vyhlásil to v pondelok egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí na záver historicky prvého summitu EÚ a LAŠ v egyptskom letovisku Šarm aš-Šajch.



Sísí tiež po summite bránil dodržiavanie ľudských práv vo svojej krajine a varoval európske krajiny, aby nekarhali arabský svet. "Nebudete nás poučovať o humánnosti," uviedol pred novinármi s tým, že Európania majú svoje vlastné etické normy a hodnoty. "My rešpektujeme vaše. Vy by ste mali rešpektovať naše," konštatoval.



Povedal, že Európa prosperuje, pokým mnohé arabské krajiny sa snažia jednoducho predchádzať konfliktom. Za jeho výroky mu zatlieskali zástupcovia miestnych médií, uviedla agentúra AP a dodala, že lídri EÚ verejne na summite Egypt nekritizovali.



Od zosadenia Muhammada Mursího, ktorý bol členom Moslimského bratstva, z postu prezidenta v roku 2013 vedú egyptské orgány proti jeho stúpencom tvrdé zásahy - zatkli a väznia tisíce ľudí a udeľujú im vysoké tresty.



Hnutie Moslimské bratstvo bolo v roku 2013 úradne zakázané a neskôr označené za teroristickú organizáciu. Jeho členovia a stúpenci sú odvtedy vystavení prenasledovaniu zo strany egyptských úradov.



