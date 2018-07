Lídri Eritrey a Etiópie sa po takmer 20 rokoch opäť stretli

Etiópia prerušila prerušila diplomatické vzťahy s Eritreou okamžite po vypuknutí vojny v roku 1998.

Addis Ababa 8. júla (TASR) - Vrcholní predstavitelia Eritrey a Etiópie, ktoré od vojny z rokov 1998-2000 zostávajú znepriatelenými krajinami, sa v nedeľu stretli prvýkrát po takmer 20 rokoch v rámci prekvapujúceho oteplenia vo vzájomných vzťahoch. Informovala o tom agentúra AP.



Nový proreformný etiópsky premiér Abiy Ahmed pricestoval do eritrejskej metropoly Asmara. Abiya na letisku privítal eritrejský prezident Isaias Afwerki a pozdravil sa s ním objatím, ukázali zábery štátnej miestnej televízie.



Oboch lídrov vítal na uliciach hlavného mesta tancujúci a spievajúci dav ľudí. Kolóna s vrcholnými predstaviteľmi oboch krajín následne absolvovala jazdu cez mesto.



K návšteve došlo niekoľko dní po tom, ako eritrejský prezident vyslal delegáciu do etiópskej metropoly Addis Abeba, keď Abiy prišiel v júni s mierovou iniciatívou, pripomína AP.



Etiópia prerušila prerušila diplomatické vzťahy s Eritreou okamžite po vypuknutí vojny v roku 1998.



Podľa etiópskeho ministra zahraničných vecí Workneha Gebeyehua je táto návšteva "súčasťou snáh o normalizáciu vzťahov s Eritreou". Dodal, že Abiy by mal s eritrejským vedením rokovať o tom, "ako urovnať spory."



Lídri Eritrey a Etiópie sa nestretli od roku 2000, keď spoločne podpísali mierovú zmluvu v Alžírsku.



Uvedený konflikt historici prirovnávajú k prvej svetovej vojne. Vlny odvedencov totiž museli pochodovať cez mínové polia smerom k eritrejským zákopom, kde ich kosili guľometnou paľbou. Počet obetí je predmetom sporov v oboch krajinách, hoci väčšina odhadov udáva, že zahynulo 50.000 etiópskych a 20.000 eritrejských vojakov.



Aj po skončení vojny zostávajú hranice medzi Eritreou a Etiópiou ťažko militarizované a sporné, predovšetkým mesto Badme, ktoré bolo na základe rozhodnutia medzinárodného arbitrážneho súdu v roku 2002 pridelené Eritrei. Etiópska vláda však toto rozhodnutie ignoruje a odmieta stiahnuť z mesta svojich vojakov a úradníkov.