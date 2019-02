Lídri EÚ a LAŠ prisľúbili spoluprácu v boji proti terorizmu a migrácii

Hlavným ťažiskom summitu má byť problematika migrácie.

Šarm aš-Šajch 24. februára (TASR) - Lídri Európskej únie a Ligy arabských štátov (LAŠ) sa v nedeľu - na úvod dvojdňového summitu v egyptskom Šarm aš-Šajchu - dohodli na posilnení spolupráce v boji proti terorizmu a nelegálnej migrácii.



Informovala o tom agentúra AP, podľa ktorej má historicky prvý summit EÚ-LAŠ veľký symbolický význam, ale zrejme prinesie len málo konkrétnych výsledkov.



Na summite v letovisku Šarm aš-Šajch, ležiacom na najjužnejšom výbežku Sinajského polostrova, sa zúčastňujú zástupcovia takmer 50 krajín. Podujatie sprevádzajú prísne bezpečnostné opatrenia.



Rokovania lídrov v nedeľu oficiálne otvoril egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí, ktorý hovoril o vzájomnej zhode a spolupráci medzi oboma zoskupeniami.



Agentúra AP však pripomenula ťažkosti, ktoré v posledných týždňoch sprevádzali prípravu spoločného vyhlásenia EÚ a LAŠ. Maďarsko malo výhrady voči jeho časti týkajúcej sa migrácie; práce na dokumente preto ešte stále pokračujú.



Niektorí účastníci summitu však označujú za úspech už len samotnú skutočnosť, že lídri oboch zoskupení si po prvý raz sadli k jednému rokovaciemu stolu.



"Toto stretnutie vysiela odkaz," povedal novinárom predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. V podobnom zmysle sa vyjadrila aj šéfka diplomacie EÚ Federica Mogheriniová, podľa ktorej je len samotné konanie summitu určitým výsledkom.



Lídri budú podľa očakávaní hovoriť o konfliktov v Sýrii a Jemene, či o zablokovanom mierovom procese medzi Izraelom a Palestínčanmi.



Hlavným ťažiskom summitu má byť problematika migrácie. Podľa AP by EÚ chcela presvedčiť prezidenta Sísího, aby egyptská pobrežná stráž zachytávala migrantov, ktorí sa vydávajú na cestu do Európy zo susednej Líbye, a privážala ich späť na africké pobrežie. EÚ by výmenou za to podporila Sísího režim a utlmila by svoju kritiku porušovania ľudských práv v Egypte.