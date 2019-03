Lídri EÚ naznačili, že otázka brexitu nemôže ďalej blokovať Úniu

Holandský premiér Mark Rutte upozornil, že EÚ robila ústretové kroky za posledné dva roky a už nemôže urobiť nič viac.

Brusel 22. marca (TASR) - Európska únia už nemôže nič viac urobiť v prospech britskej strany. To je odkaz viacerých najvyšších predstaviteľov členských krajín EÚ po prvom dni bruselského summitu, ktorý sa prioritne venoval otázkam spojeným s novým dátumom odchodu Spojeného kráľovstva z Únie.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron pred novinármi uviedol, že Británia v súvislosti s brexitom čelí "skutočnej politickej a demokratickej kríze". Dodal, že nie je možné, aby táto situácia "zablokovala EÚ". Macron tiež priznal, že bol proti tomu, aby sa na budúci týždeň konal mimoriadny summit EÚ venovaný brexitu, ktorý by prebehol v zlých podmienkach.



Macron zdôraznil, že chcel, aby výsledkom štvrtkových diskusií na summite boli dve veci. V prvom rade to bolo určenie hraničných termínov, lebo len to pomôže na budúci týždeň britskej premiérke Therese Mayovej presadiť rozvodovú dohodu v britskom parlamente. Tak sa aj stalo, keď lídri EÚ navrhli odložiť brexit do 22. mája, ak Dolná snemovňa schváli už dvakrát odmietnutú dohodu o vystúpení. Druhým termínom je 12. apríl, v prípade neúspechu hlasovania v parlamente, pričom dovtedy musí britská vláda informovať svojich európskych partnerov, ako si predstavuje ďalší postup.



V druhom rade sa Macron snažil vyhnúť konaniu mimoriadneho summitu o brexite koncom budúceho týždňa, čo sa tiež podarilo. "To je jeden z najväčších úspechov - potvrdili sme, že európske voľby by sa mali konať v jasnom kontexte," opísal situáciu.



Holandský premiér Mark Rutte upozornil, že EÚ robila ústretové kroky za posledné dva roky a už nemôže urobiť nič viac. "Môžeme sa len pokúsiť vytvoriť kontext, v ktorom čo najviac otvoríme dvere pre britskú vládu," opísal situáciu pred odchodom zo summitu. Upozornil, že premiérka Mayová je "veľmi odolná a silná" a jasne uviedla, že urobí všetko, a aj robí všetko pre to, aby na budúci týždeň v parlamente zaistila pozitívny výsledok pri opätovnom hlasovaní o dohode o riadenom brexite.



Nemecká kancelárka Angela Merkelová vo svojom hodnotení prvej časti summitu uviedla, že diskusie, ktoré sa pretiahli do neskorého večera, boli "veľmi intenzívne, ale aj veľmi úspešné". "V podstate sme udelili Británii odklad do 11. apríla alebo 12. apríla," skonštatovala. A spresnila, že ak na budúci týždeň nebude žiadne pozitívne rozhodnutie v britskej poslaneckej snemovni, 11. alebo 12. apríl bude dátumom odchodu Británie z EÚ.



Spravodajca TASR Jaromír Novak