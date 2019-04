Lídri EÚ sa údajne dohodli na odklade brexitu do 31. októbra

Vo štvrtok skoro ráno o tom informovala televízia Sky News s odvolaním sa na nemenované diplomatické zdroje z prostredia EÚ.

Brusel 11. apríla (TASR) - Európski lídri sa údajne dohodli na odklade brexitu do 31. októbra s tým, že v júni ešte situáciu posúdia. Vo štvrtok skoro ráno o tom informovala televízia Sky News s odvolaním sa na nemenované diplomatické zdroje z prostredia EÚ.



Informáciu postupne priniesli svetové médiá i agentúry a slovenským novinárom v Bruseli ju už potvrdil aj zdroj z prostredia slovenskej delegácie. S návrhom teraz musí súhlasiť takisto britská premiérka Theresa Mayová, ktorá o ňom práve rokuje s predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom.



Podľa redaktorky Sky News, ktorá sa odvoláva na diplomatické zdroje z prostredia EÚ, je pravdepodobné, že októbrový termín odkladu na summite prejde.



Informáciu o novom odklade brexitu už na Twitteri potvrdil samotný Tusk, konkrétny termín však vo svojom príspevku neuviedol.



Odklad by teda mal byť flexibilný, čo znamená, že Británia môže vystúpiť z EÚ, keď už bude mať "rozvodovú dohodu" schválenú. To však pravdepodobne tiež znamená, že Spojené kráľovstvo sa bude musieť zúčastniť volieb do Európskeho parlamentu, ak zostane v Únii aj po 22. máji.



Európski lídri na mimoriadnom summite EÚ posudzovali žiadosť Británie o odklad brexitu do 30. júna. V prípade, že by nesúhlasili s touto žiadosťou Mayovej z minulého týždňa, mala Británia opustiť EÚ v piatok 12. apríla, a to bez dohody.



Osobitná spravodajkyňa TASR Lucia Schmidtová



Halloweensky dátum bol určený tak, aby neovplyvnil novú eurokomisiu

Nemenované diplomatické zdroje z prostredia Európskej únie naznačili, že kompromisný termín nového odkladu brexitu - na 31. októbra - nie je náhodný. Cieľom je, aby otázkou brexitu už nebola zaťažená nová Európska komisia, ktorá by sa mala ujať svojich povinností 1. novembra tohto roku.



Viaceré zdroje z prostredia rokovaní premiérov a prezidentov členských krajín EÚ potvrdili, že väčšina krajín súhlasila s dátumom, ktorý ešte pred mimoriadnym summitom o brexite naznačil predseda Európskej rady Donald Tusk - koniec marca 2020. Najväčším a "najhlasnejším" oponentom počas šesťhodinových rokovaní bol francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý podporoval žiadosť britskej premiérky Theresy Mayovej o odklad brexitu do 30. júna tohto roku. Francúzsko malo v tomto podporu Belgicka, Luxemburska, Malty a Španielska.



"Halloweensky dátum" podľa niektorých zdrojov nie je náhodný, lebo koncom októbra vyprší mandát súčasnej Európskej komisie pod vedením Jeana-Clauda Junckera a nová exekutíva EÚ by sa mala ujať svojej úlohy 1. novembra tohto roku.



Dôraz na to, že proces brexitu nesmie ohrozovať európsky integračný proces, silne rezonoval počas stredajšieho summitu - francúzska delegácia dokonca naznačila, že takzvaný tvrdý brexit, ktorý je podľa slov väčšiny lídrov neželaný, by bol menej škodlivý než brexit "na pokračovanie", ktorý "bráni pokroku Európy".



Nový dátum stanovený na 31. októbra ešte musí prijať aj Mayová a následne ho bude musieť odsúhlasiť britský parlament. Ak sa tak stane, hlavy vlád a štátov tento termín - vo svetle nových udalostí - znovu posúdia počas júnového summitu EÚ.



Spravodajca TASR Jaromír Novak