Lídri Severnej a Južnej Kórey sa opäť stretli v pohraničí

Lídri si otvorene vymenili názory, ako plniť Pchanmundžomskú deklaráciu z 27. apríla a usporiadať úspešný severokórejsko-americký summit.

Soul 26. mája (TASR) - Najvyšší predstavitelia Severnej a Južnej Kórey uskutočnili v sobotu ďalšie stretnutie v pohraničnej dedine Pchanmundžom, aby prerokovali zrušený severokórejsko-americký summit. Informovala o tom agentúra Jonhap s odvolaním sa na vyhlásenie predstaviteľa prezidentskej kancelárie v Soule.



Severokórejský vodca Kim Čong-un a juhokórejský prezident Mun Če-in sa podľa neho zišli na uvedenom mieste v demilitarizovanej zóne medzi oboma Kóreami v čase od 15.00 do 17.00 h miestneho času (08.00-10.00 h SELČ).



"Lídri si otvorene vymenili názory, ako plniť Pchanmundžomskú deklaráciu z 27. apríla a usporiadať úspešný severokórejsko-americký summit," uviedol podľa Jonhapu tlačový tajomník juhokórejského prezidenta, pričom spomenul deklaráciu prijatú na predošlom stretnutí Kima s Munom.



"V súlade s dohodou medzi oboma stranami oznámi Mun výsledok dnešného stretnutia v nedeľu o 10.00 h (03.00 h SELČ)," dodal tlačový tajomník.



Lídri Severnej a Južnej Kórey sa stretli v pohraničnej dedine Pchanmundžom aj takmer presne pred mesiacom, keď ohlásili kroky smerujúce k oficiálnemu ukončeniu kórejskej vojny a zbaveniu Kórejského polostrova jadrových zbraní. Nasledovať malo historické stretnutie severokórejského vodcu Kim Čong-una s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, naplánované na 12. júna v Singapure, samotný Trump ho však tento týždeň prekvapujúco zrušil s poukázaním na prejavy "obrovského hnevu a otvoreného nepriateľstva" zo strany Pchjonghangu.



Krátko po písomnom oznámení svojho rozhodnutia Trump pripustil, že summit s Kimom sa možno predsa len uskutoční v plánovanom termíne alebo neskôr, a to v závislosti od toho, či Severná Kórea podnikne "konštruktívne kroky". Severná Kórea medzitým oznámila, že je stále ochotná viesť rozhovory so Spojenými štátmi.



Juhokórejský prezident vyzval vo štvrtok lídrov Spojených štátov a Severnej Kórey, aby sa naďalej usilovali o priame rozhovory a pokračovali v denuklearizácii Kórejského polostrova.