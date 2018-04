Lieberman: Pokiaľ Irán zaútočí na Tel Aviv, Izrael udrie na Teherán

Vyjadreniu izraelského ministra obrany predchádzalo vystupňovanie vzájomných konfliktov vo vojnou zmietanej Sýrii.

Jeruzalem 26. apríla (TASR) - Izrael by pomstil akýkoľvek útok Iránu na Tel Aviv tým, že by recipročne udrel na Teherán, pohrozil vo štvrtok izraelský minister obrany Avigdor Lieberman.



Ako napísala agentúra Reuters, Liebermanove slová boli nezvyčajne jasným vyjadrením vyhrážky, že Izrael podnikne vojenskú akciu na území Iránu. Jeho vyjadreniu predchádzalo vystupňovanie vzájomných konfliktov vo vojnou zmietanej Sýrii.



"Izrael nechce vojnu... ale ak Irán napadne Tel Aviv, udrieme na Teherán," povedal Lieberman pre panarabský webový spravodajský portál Elaph so sídlom v Londýne.



Mesto Tel Aviv, ležiace na pobreží Stredozemného mora, je obchodnou metropolou Izraela a zároveň sídlom centrály izraelskej armády. Irán existenciu samotného Izraela popiera a často sa mu vyhráža práve útokmi na Tel Aviv.