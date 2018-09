Lietadlo muselo núdzovo pristáť v meste Lulea, nikto sa nezranil

Dvojmotorový Boeing 737-600 odštartoval z Kiruny na severe Švédska a smeroval do hlavného mesta Štokholm, keď došlo k jeho odkloneniu.

Štokholm 28. septembra (TASR) - Lietadlo škandinávskych aerolínií SAS so 119 cestujúcimi na palube muselo v piatok núdzovo pristáť vo švédskom meste Lulea pre technickú poruchu.



Dvojmotorový Boeing 737-600 odštartoval z Kiruny na severe Švédska a smeroval do hlavného mesta Štokholm, keď došlo k jeho odkloneniu.



Hovorkyňa leteckej spoločnosti SAS Freja Annamatzová uviedla pre agentúru DPA, že nemôže potvrdiť výpovede pasažierov pre niektoré švédske médiá o tom, že jeden z motorov zachvátil požiar. Uviedla však, že piloti motor vypli.



Stroj evakuovali po tom, ako pristál na letisku v severošvédskom meste Lulea. Žiadnych zranených nehlásili.



Pasažierov neskôr odviezli do Štokholmu náhradným lietadlom. V súčasnosti prebieha technická kontrola lietadla, ktoré núdzovo pristálo.