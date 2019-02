PÄŤ MŔTVYCH: Lietadlo narazilo v Kalifornii do domu

Obeťami nešťastia sú pilot lietadla a štyria obyvatelia domu - dvaja muži a dve ženy - v meste Yorba Linda, ktoré sa nachádza približne 56 kilometrov juhovýchodne od Los Angeles.

Yorba Linda 4. februára (TASR) - Päť mŕtvych si vyžiadala v nedeľu havária malého lietadla, ktoré narazilo do rodinného domu v americkom štáte Kalifornia. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na miestnu políciu.



Obeťami nešťastia sú pilot lietadla a štyria obyvatelia domu - dvaja muži a dve ženy - v meste Yorba Linda, ktoré sa nachádza približne 56 kilometrov juhovýchodne od Los Angeles.



Dve ďalšie osoby boli prevezené do nemocnice so stredne ťažkými zraneniami.



Hovorca Národného úradu pre bezpečnosť dopravy (NTSB) uviedol, že dvojmotorová Cessna 414A havarovala hneď po štarte z neďalekého Fullertonovho letiska. Dom, do ktorého narazila, začal okamžite horieť.



Na záberoch a videách z miesta nešťastia vidieť časti lietadla roztrúsené na zemi a na strechách okolitých domov. Trosky dopadli aj do areálu základnej školy, ktorá bude počas vyšetrovania zatvorená.



Mesto Yorba Linda je známe najmä ako rodisko bývalého amerického prezidenta Richarda Nixona.