Lietadlo sa po hrozbe bombou vrátilo na letisko v Štokholme

Stroj so 169 pasažiermi na palube vzlietol zo Štokholmu o 10.09 h SEČ a opäť pristál o 11.15 h SEČ. Lietadlo ihneď po prílete prehľadali.

Štokholm 7. februára (TASR) - Lietadlo nórskej nízkonákladovej leteckej spoločnosti Norwegian Air Shuttle (NAS), smerujúce do francúzskeho mesta Nice, sa vo štvrtok krátko po štarte v dôsledku hrozby bombou vrátilo na letisko v Štokholme. Informovala o tom agentúra AFP.



"Spoločnosť Norwegian môže potvrdiť, že počas letu DY4321 z letiska Štokholm-Arlanda do Nice bola zaznamenaná vyhrážka bombou," uvádza sa bez ďalších podrobností vo vyhlásení NAS.



Stroj so 169 pasažiermi na palube vzlietol zo Štokholmu o 10.09 h SEČ a opäť pristál o 11.15 h SEČ. Lietadlo ihneď po prílete prehľadali.



Na prípade pracujú zástupcovia miestnej i pohraničnej polície, ako aj taktické jednotky. "Zhromažďujú informácie, aby podnikli potrebné opatrenia," povedala pre AFP hovorkyňa štokholmskej polície Towe Haggová.



Akým spôsobom neznáma osoba o bombe v lietadle informovala, nebolo bezprostredne známe.