Liga arabských štátov prerušila vzťahy s Guatemalou

Dôvodom je rozhodnutie tejto stredoamerickej krajiny presťahovať svoje veľvyslanectvo v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzalema.

Káhira 23. mája (TASR) - Liga arabských štátov (LAŠ) v stredu vyhlásila, že už nebude na žiadnej úrovni spolupracovať s Guatemalou. Dôvodom je rozhodnutie tejto stredoamerickej krajiny presťahovať svoje veľvyslanectvo v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzalema, informovala agentúra AP.



Organizácia so sídlom v egyptskej metropole Káhira uviedla, že odstúpila od memoranda o porozumení podpísaného v roku 2013 a prerušila vzťahy s Guatemalou.



Guatemala slávnostne otvorila svoje veľvyslanectvo v Jeruzaleme 16. mája. Stalo sa tak dva dni po tom, ako začalo v tomto meste pôsobiť aj veľvyslanectvo USA.



Guatemala bola prvým štátom, ktorý otvoril svoje veľvyslanectvo v Jeruzaleme v roku 1956. O 24 rokov ho presťahovala do Tel Avivu po tom, ako izraelský parlament v rozpore s rezolúciou Organizácie Spojených národov vyhlásil Jeruzalem za svoje večné a nedeliteľné hlavné mesto.



Palestínčania chcú, aby bol východný Jeruzalem hlavným mestom ich budúceho štátu.