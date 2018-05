Liga Severu a Hnutie piatich hviezd obnovujú úsilie o zostavenie vlády

M5S a LN sa zaviazali, že využijú svoju parlamentnú väčšinu, aby sabotovali plány na vytvorenie dočasnej vlády vytvorenej ekonómom Cottarellim.

Rím 31. mája (TASR) - Líder talianskej protiprisťahovaleckej strany Liga Severu (LN) Matteo Salvini zrušil svoju účasť na niekoľkých podujatiach na severe Talianska, ktoré sa mali uskutočniť vo štvrtok. Informovala o tom hovorkyňa strany.



Stalo sa tak v situácii, keď sa v médiách objavili správy, že Salvini chce podniknúť nový pokus o vytvorenie koaličnej vlády.



Podľa agentúry AP, odvolávajúcej sa na talianske médiá, by sa mal Salvini v Ríme stretnúť s lídrom protisystémového Hnutia piatich hviezd Luigim Di Maiom (M5S).



Týmto dvom politickým subjektom nevyšiel ich pokus o vytvorenie koaličnej vlády, keď prezident Sergio Mattarella odmietol odobriť nomináciu Paola Savonu na post ministra financií. Savona je totiž známym kritikom eurozóny a Nemecka.



K zvratu v patovej situácii na talianskej politickej scéne došlo v stredu, keď Di Maio navrhol, aby Savona dostal vo vládnom kabinete iný post - tým by nedošlo k vytvoreniu a vymenovaniu dočasnej vlády a ani k novým, predčasným voľbám.



Prezidentský palác vydal v tejto súvislosti vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že prezident Mattarella a dezignovaný premiér Carlo Cottarelli chcú počkať, či sa podarí dosiahnuť politickú dohodu o novej vláde. Vo vyhlásení sa neuvádza, ktoré z politických strán by mohli dosiahnuť spomínanú dohodu.



M5S a LN sa zaviazali, že využijú svoju parlamentnú väčšinu, aby sabotovali plány na vytvorenie dočasnej vlády vytvorenej ekonómom Cottarellim. Tento krok by totiž v Taliansku viedol k novým voľbám, ktoré by sa konali ešte tento rok a takmer určite by posilnil pozície euroskeptických strán.