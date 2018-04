Talianske strany sa nezhodli, či euroskeptici patria do vlády

Taliansky expremiér sa kategoricky vyslovil proti vláde, v ktorej by bolo aj päťhviezdičkové hnutie, je ale ochotný podporovať vládu vedenú Ligou Severu.

Rím 5. apríla (TASR) - Predseda talianskej pravicovo-populistickej strany Liga Severu (LN) Matteo Salvini je otvorený myšlienke vytvorenia vlády s euroskeptickým Hnutím piatich hviezd (M5S).



"Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme vytvorili vládu, ktorá vydrží päť rokov," povedal Salvini vo štvrtok po stretnutí s talianskym prezidentom Sergiom Mattarellom v Ríme. Podľa agentúry DPA tiež konštatoval, že takýto kabinet by okrem M5S tvorila aj centristicko-pravicová koalícia vedená práve Ligou Severu, všetko ostatné sú "dočasné alebo provizórne riešenia".



Mattarella vo štvrtok počas druhého dňa prvého kola konzultácií o možnostiach vytvorenia novej vlády prijal aj Silvia Berlusconiho, lídra strany Vpred Taliansko (FI), ktorá je členom centristicko-pravicovej koalície; tá zvíťazila vo voľbách zo 4. marca so ziskom 36 percent hlasov. Taliansky expremiér sa kategoricky vyslovil proti vláde, v ktorej by bolo aj päťhviezdičkové hnutie, je ale ochotný podporovať vládu vedenú Ligou Severu. Keďže však koalícia nemá v parlamente väčšinu, je pripravený dohodnúť sa s inými stranami s výnimkou M5S, keďže takáto vláda by spustila "špirálu recesie" a odchod firiem a kapitálu do zahraničia.



Mattarella sa na úvod druhého dňa konzultácií stretol s predstaviteľmi doteraz vládnucej Demokratickej strany (PD), ktorá vo voľbách utrpela najväčšiu porážku vo svojich dejinách. Tí jasne deklarovali, že odídu do opozície.



Prezidenta ešte čaká stretnutie s delegáciou M5S, ktoré vo voľbách získalo takmer 33 percent hlasov. Šéf M5S Luigi Di Maio podmieňuje vstup do vlády odchodom FI z centristickej koalície.



Ak prvé kolo konzultácií nevyústi do riešenia, Mattarella by mohol po prestávke začať druhé kolo rokovaní.