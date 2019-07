Litovský prezident vystúpil proti sankciám EÚ voči Poľsku

Nauséda zložil prezidentský sľub minulý piatok. Návšteva Poľska bola jeho prvou zahraničnou cestou.

Varšava 16. júla (TASR) - Nový litovský prezident Gitanas Nauséda sa v utorok vyslovil proti možným sankciám Európskej únie voči Poľsku v súvislosti s jeho kontroverznými reformami v oblasti justície, informovala agentúra AP.



Nauséda zložil prezidentský sľub minulý piatok. Návšteva Poľska, počas ktorej absolvoval rozhovory s tamojším prezidentom Andrzejom Dudom a premiérom Mateuszom Morawieckým, bola jeho prvou zahraničnou cestou.



Litovský prezident povedal, že EÚ by sa mala snažiť porozumieť krokom Poľska, ktorými vláda získala kontrolu nad súdnictvom, namiesto toho, aby sa usilovala o zavedenie sankcií.



Poľsko v roku 2017 v rámci spornej reformy súdnictva prijalo novelu zákona, ktorou sa menia pravidlá odchodu sudcov do dôchodku. Európska komisia v septembri 2018 zažalovala Poľsko za zákonné zmeny, ktoré umožnili vláde odvolať niektorých sudcov a nahradiť ich vlastnými nominantmi. Súdny dvor EÚ v júni oznámil, že ustanovenia poľských právnych predpisov o znížení veku odchodu do dôchodku sudcov Najvyššieho súdu sú v rozpore s právom Európskej únie.



Lídri EÚ podľa AP začali voči Poľsku sankčné konanie. Duda to označil za "formu utláčania" a navrhol, že by sa to malo skončiť.



Nauséda naznačil, že Varšava môže v spore s Bruselom počítať s podporou Litvy, uviedla na svojej webovej stránke litovská televízna stanica LRT.



Prezidenti vo Varšave hovorili aj o výzvach, ktorým EÚ čelí, a o vojenskej spolupráci a bezpečnosti v oblasti na hraniciach s vojensky aktívnym Ruskom. Ďalšie americké jednotky umiestnené v Poľsku podľa poľského prezidenta prispejú k bezpečnosti celej oblasti.



Duda v júni na návšteve v Bielom dome povedal, že z vojenského hľadiska sa prítomnosť Spojených štátov v Poľsku bude postupne zvyšovať aj naďalej.