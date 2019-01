Litva si Dňom obrancov slobody pripomína udalosti z januára 1991

Počas zrážok protestujúcich civilistov s príslušníkmi špeciálnych jednotiek stojacich na strane sovietskej moci pri televíznom centre (Televízna veža vo Vilniuse a budova Televízneho centra) zomrelo 14 ľudí a stovky ďalších utrpeli zranenia, podľa rôznych zdrojov od 600 do 1000. Na snímke námestie vo Vilniuse, na ktorom boli vystavené rakvy s telami obetí.

Vilnius 13. januára (TASR) - Litva si každý rok 13. januára pripomína udalosti z roku 1991, keď pri pokuse o zvrhnutie nezákonne zvolenej moci, ktorá vyhlásila nezávislosť krajiny, zaútočili sovietske ozbrojené sily pri televíznej veži a pri budove Litovského rozhlasu a televízie. Počas útoku v litovskej metropole zahynulo 14 ľudí a stovky ďalších utrpeli zranenia.



Vo Vilniuse a v ďalších litovských mestách si 13. januára spomienkovými akciami, kladením kvetov a vencov k pamätníkom a bohoslužbami agresiu sovietskych vojsk pripomínajú ako Deň obrancov slobody Litvy. V tomto roku od udalostí z 11.-13. januára uplynulo 28 rokov.



Najvyšší soviet Litvy 11. marca 1990 vyhlásil obnovenie nezávislosti republiky, ale vtedajšia moc Sovietskeho zväzu (ZSSR) označila toto rozhodnutie za protirečiace sovietskej ústave.



V januári 1991 sa v Litve začali protestné akcie, v dôsledku ktorých dislokovali do tejto sovietskej republiky príslušníkov špeciálnej jednotky ministerstva vnútra. Výsadkári jednotky Alfa obsadili strategické objekty. V noci na 13. januára kolóna sovietskej bojovej obrnenej techniky vyšla z kasární a smerovala do centra Vilniusu.



Počas zrážok protestujúcich civilistov s príslušníkmi špeciálnych jednotiek stojacich na strane sovietskej moci pri televíznom centre (Televízna veža vo Vilniuse a budova Televízneho centra) zomrelo 14 ľudí a stovky ďalších utrpeli zranenia, podľa rôznych zdrojov od 600 do 1000.



V Litve pred 12 rokmi vznikla občianska iniciatíva s názvom Pamäť žije, lebo svedčí. Symbolom iniciatívy je sviečka vyjadrujúca život, svetlo, spravodlivosť, pamäť a jednotu. Litovčania zapaľujú sviečku položenú na podokenici už 12. januára v domoch, školách aj inštitúciách.