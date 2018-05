Český lobista Janoušek nemusí bezprostredne nastúpiť do väzenia

Dôvodom je podnikateľov zdravotný stav.

Praha 15. mája (TASR) - Súd v Brne v utorok rozhodol, že český lobista Roman Janoušek nemusí bezprostredne nastúpiť do väzenia. Podľa informácií Českej televízie získal dvojročný odklad. Dôvodom je podnikateľov zdravotný stav.



Iný súd teraz rozhoduje o tom, či Janouškovi odpustí aj zvyšok trestu.



Do väzenia mal Janoušek - predtým vplyvná postava pražskej politiky - nastúpiť vlani koncom novembra, čo však neurobil. Požiadal totiž o odpustenie zvyšku trestu pre údajné zdravotné ťažkosti a zároveň o to, aby sa do rozhodnutia súdu nemusel vracať do väzenia. Súd v pondelok rozhodol päť a pol mesiaca po tom, čo sa mal Janoušek vrátiť do väzenia.



Ku koncu sa blíži aj konanie pražského mestského súdu o tom, či sa Janoušek vyhne zvyšku trestu úplne. Do väzenia mal ísť na štyri a pol roka za to, že v marci 2012 zrazil autom ženu a ušiel. Vo väzení strávil necelého poldruha roka a na jar 2016 mu pobyt vo väzení prerušili pre zlý zdravotný stav.