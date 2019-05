Loď Sea-Watch 3 vplávala do talianskych vôd bez oprávnenia

Taliansko z lode Sea-Watch 3, plaviacej sa pod holandskou vlajkou, premiestnilo v piatok na ostrov Lampedusa niekoľko rodín migrantov s malými deťmi, ale ostatným vstup do prístavu zamietlo.

Miláno 19. mája (TASR) - Loď nemeckej charitatívnej organizácie Sea-Watch s 47 migrantmi na palube v sobotu vplávala do talianskych teritoriálnych vôd aj napriek výslovnému zákazu ministra vnútra Mattea Salviniho. Ako informovala agentúra AP, organizácia uviedla, že príslušný zákaz ignorovala z humanitárnych dôvodov a že jej plavidlo smeruje k talianskemu ostrovu Lampedusa.



Taliansko z lode Sea-Watch 3, plaviacej sa pod holandskou vlajkou, premiestnilo v piatok na ostrov Lampedusa niekoľko rodín migrantov s malými deťmi, ale ostatným vstup do prístavu zamietlo. Organizácia uviedla, že rovnako pomoc potrebujú aj ostatní ľudia s tým, že mnohí z migrantov trpia morskou chorobou a dehydratáciou, ako aj traumou z času stráveného v Líbyi a na lodi pašerákov.



"Po tomto neprijateľnom a diskriminačnom oddelení sa zdravotná a psychická situácia na palube lode stala neznesiteľnou a posádka už viac nemohla zaistiť bezpečnosť zachránených ľudí," uviedla organizácia.



Salvini v sobotu povedal, že deti a chorých do Talianska vpustia, ale "naďalej platí úplný zákaz vstupu lode Sea-Watch 3 do teritoriálnych vôd" krajiny.



Neskôr na sobotnom zhromaždení krajne pravicových populistických strán v Miláne vyhlásil, že "dokiaľ bude ministrom vnútra", loď tejto organizácie povolenie zakotviť v talianskom prístave nikdy nedostane.



Nemecká charitatívna organizácia Sea-Watch zachránila v stredu v pri pobreží Líbye 65 ľudí, momentálne sa na palube nachádza 47 migrantov.



Loď Sea-Watch 3 je od mája opäť nasadzovaná do záchranných operácií po tom, ako holandské orgány dočasne pozastavili jej plavby pre pochybnosti okolo dodržiavania bezpečnostných predpisov.