Loď so 47 migrantmi kotví neďaleko sicílskeho pobrežia

Rím 25. januára (TASR) - Loď nemeckej mimovládnej organizácie (MVO) Sea Watch so 47 migrantmi na palube vplávala do talianskych teritoriálnych vôd, avšak nemá povolenie kotviť ani v jednom talianskom prístave. Informovala o tom v piatok agentúra DPA.



Talianska pobrežná stráž vo svojom piatkovom vyhlásení uviedla, že Loď Sea Watch 3 kotví na mori pri pobreží východnej Sicílie neďaleko mesta Syrakúzy.



"Z dôvodu ochrany pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami bolo #SeaWatch3 pridelené kotvisko 2,3 kilometra od prístavov Augusta a Marina di Melilli v Syrakúzach," napísala na svojej webovej stránke organizácia Sea Watch s tým, že loď môže kotviť pri pobreží, avšak vplávať do prístavu jej umožnené nebolo.



Taliansky minister dopravy Danilo Toninelli pre tlačovú agentúru ANSA uviedol, že o migrantov na palube lode by sa malo postarať Holandsko, keďže loď pláva pod holandskou vlajkou.



"Keďže na Sea Watch vlaje holandská vlajka, a keďže, pokiaľ viem, Holanďania nič nepovedali, mali by nájsť najlepší spôsob, ako sa o tých migrantov postarať," povedal taliansky minister dopravy.



Taliansky minister vnútra Matteo Salvini vo štvrtok opäť vyhlásil, že talianske prístavy zostávajú pre migrantov zatvorené.



Migrantov vyzdvihla v sobotu posádka lode Sea Watch 3 na palubu v Stredozemnom mori neďaleko líbyjského pobrežia.