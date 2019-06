Loď Viking Sygin zakotvila takmer mesiac po nehode v Budapešti

Obhajca časti obetí a ich pozostalých G. Magyar ostro kritizoval maďarskú políciu za to, že na druhý deň po nehode dovolili, aby loď Viking Sygin odplávala z Budapešti po osemhodinovom vyšetrovaní.

Budapešť 24. júna (TASR) - Švajčiarska výletná loď Viking Sygin, ktorá sa 29. mája zrazila na Dunaji v Budapešti s maďarskou vyhliadkovou loďou Hableány, priplávala prvýkrát po tragickej havárii opäť do maďarskej metropoly, informovalo v pondelok internetové vydanie komerčnej televízie ATV.



Televízia pripomína, že výletná loď už síce po nehode priplávala do Maďarska, avšak zakotvila vo Visegráde, ďalej smerom do Budapešti však už nešla. Polícia tam opäť prehliadla plavidlo, ktorej poškodenia medzičasom opravili a premaľovali.



Obhajca časti obetí a ich pozostalých György Magyar ostro kritizoval maďarskú políciu za to, že na druhý deň po nehode dovolili, aby loď Viking Sygin odplávala z Budapešti po osemhodinovom vyšetrovaní. Podľa advokáta experti nepodrobili komplexnému vyšetreniu ponorenú časť lode, ktorá mohla poskytnúť zodpovedné vysvetlenie mechanizmu zrážky. Polícia však tvrdila, že pozbierala všetok dôkazový materiál.



Polícia ešte stále nepotvrdila, že telo, ktoré záchranári objavili v nedeľu ráno pri budapeštianskej mestskej časti Csepel, je ďalšou obeťou zrážky.



Maďarskí a juhokórejskí záchranári pokračujú v intenzívnom pátraní oficiálne ešte po troch Kórejčanoch.



Bilancia nehody lode Hableány je v súčasnosti 26 mŕtvych vrátane dvojčlennej posádky. Z Dunaja sa po havárii podarilo zachrániť sedem Kórejčanov.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)