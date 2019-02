Loiseauová: Británia sa musí poponáhľať a rozhodnúť o brexite

Podľa nej EÚ usilovne pracuje na dosiahnutí dohody o brexite s vládou britskej premiérky a je trochu ťažké chápať, že nevedia získať podporu pre svoj vlastný návrh.

Londýn 15. februára (TASR) - Francúzska ministerka pre európske záležitosti Nathalie Loiseauová vyzvala v piatok Britániu, aby sa "poponáhľala" a rozhodla, či opustí Európsku úniu s dohodou alebo bez nej.



Pre rozhlasovú stanicu RTL uviedla, že nadišiel čas, aby sa "naši britskí priatelia rozhodli, či chcú odísť v dobrom alebo surovo".



Podľa nej EÚ usilovne pracuje na dosiahnutí dohody o brexite s vládou britskej premiérky Theresy Mayovej a je "trochu ťažké chápať, že nevedia získať podporu pre svoj vlastný návrh".



Agentúra AP pripomína, že Mayová utrpela vo štvrtok v parlamente ďalšiu porážku, čo sa týka jej brexitovej stratégie. Zvýšili sa tak obavy, že krajina môže opustiť Úniu bez dohody. V takom prípade by sa pri obchodovaní zaviedli clá.



Loiseauová zdôraznila, že Británia by sa mala "poponáhľať" a rozhodnúť sa v prospech všetkých firiem a občanov ovplyvnených brexitom.



Predstavitelia EÚ a Británie momentálne diskutujú o tom, aké ústupky by Únia mohla spraviť, aby Mayovej pomohla presadiť dohodu v parlamente, a to najneskôr do 29. marca, čo je stanovený termín brexitu.