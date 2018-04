SMUTNÉ PRVENSTVO: Londýn prvýkrát predbehol New York v počte vrážd

Polícia v Londýne vidí za smrteľnými útokmi skôr jednotlivých páchateľov ako organizovaný zločin.

Londýn/New York 3. apríla (TASR) - Londýn, hlavné mesto Spojeného kráľovstva, prvýkrát prekonal americké veľkomesto New York v počte vrážd za jeden mesiac.



Z policajných štatistík zverejnených v pondelok podľa televízie Sky News vyplýva, že v britskej metropole prišlo vo februári o život násilnou smrťou 15 ľudí, zatiaľ čo v New Yorku ich bolo 14. V marci sa situácia zopakovala: v Londýne bolo hlásených 22 vrážd, o jednu viac ako v New Yorku.



V doterajšom priebehu tohto roka však v New Yorku zaznamenali viac vrážd ako v Londýne. Podľa londýnskej Metropolitnej polície zo 46 vrážd v tomto roku bolo 31 spáchaných bodnými zbraňami. V uplynulých troch rokoch stúpol počet vrážd v Londýne o 40 percent. New York, kedysi notoricky známy násilnou trestnou činnosťou, bol schopný znížiť od roku 1990 počet vrážd o 87 percent.



Polícia v Londýne vidí za smrteľnými útokmi skôr jednotlivých páchateľov ako organizovaný zločin. Čoraz viac páchateľov sú neplnoleté osoby a stále viac mladých ľudí nosí so sebou nôž.



Šéfka Metropolitnej polície Cressida Dicková vidí jednu z príčin tohto stavu v sociálnych médiách. Pre sobotňajšie vydanie denníka The Times povedala, že medzi adolescentmi bagatelizujú násilie.



Bulvárny denník Daily Express vyzval v pondelok londýnskeho starostu Sadiqa Khana, aby proti bujnejúcemu násiliu zasiahol. Noviny zverejnili článok s titulkom "Sadiq, konaj teraz!".



Do neradostnej štatistiky v Londýne pribudlo medzitým v pondelok večer meno 17-ročného dievčaťa, ktoré bolo nájdené so strelnými zraneniami v štvrti Tottenham ležiacej na severne mesta. Hoci lekári bojovali o jej život, zraneniam nakoniec podľahla.



Kritický je stav 16-ročného chlapca, ktorého postrelili takisto pondelok večer, tentoraz na východe Londýna v štvrti Walthamstow. Ďalší mladík vo veku okolo 17 rokov mal bodné zranenia, ale jeho stav nebol bezprostredne známy.



V súvislosti s týmito prípadmi nebol zatiaľ nikto zadržaný.