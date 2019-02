Londýn sa domnieva, že reportér Cantlie je stále nažive

Novinára druhýkrát zajali v novembri 2012 spoločne s americkým reportérom Jamesom Foleyom, ktorému džihádisti odťali hlavu v propagandistickom videu.

Londýn 5. februára (TASR) - Britský vojnový fotograf a reportér John Cantlie, ktorého pred viac než šiestimi rokmi zajali bojovníci extrémistickej organizácie Islamský štát (IS), by mohol byť stále nažive a v zajatí IS. Novinárom to v utorok povedal štátny tajomník britského ministerstva vnútra Ben Wallace, uviedla agentúra AFP.



"Wallace povedal novinárom v Londýne, že britská vláda sa domnieva, že (John) Cantlie je stále nažive a v zajatí ISIS," informovala spravodajská stanica CNN. Wallace však nepredložil žiadne dôkazy, ktorými by svoje tvrdenie podložil.



"Vieme o aktuálnych novinkách, že John je nažive. I keď to nie je v súčasnosti podložené, naďalej dúfame a modlíme sa, aby sa to ukázalo ako pravda," uviedla na Twitteri Cantlieho rodina.



Wallace podľa agentúry AP dodal, že politikou britskej vlády je únoscom výkupné za zajatcov nevyplácať.



Naposledy bolo možné vidieť Cantlieho živého v decembri 2016 na propagandistickom videu Islamského štátu.



Cantlieho prvýkrát zajali v júli 2012, keď robil reportáž v Sýrii, zakrátko sa mu podarilo utiecť. Novinára druhýkrát zajali v novembri 2012 spoločne s americkým reportérom Jamesom Foleyom. Ten sa neskôr stal prvým zajatcom, ktorému džihádisti odťali hlavu v propagandistickom videu.



Na rozdiel od ostatných západných rukojemníkov, ktorých IS zabil, Cantlieho opakovane využívali ako sprostredkovateľa svojich odkazov na propagandistických videách. Cantlie zakaždým rozprával z pohľadu tejto militantnej organizácie.



Cantlie je posledným Britom, ktorý sa nachádza v zajatí IS.