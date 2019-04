Londýnska polícia zatkla už vyše 680 účastníkov klimatických protestov

Na odvezení člna sa celkovo podieľalo asi 300 policajtov.

Londýn 19. apríla (TASR) - Demonštranti požadujúci rázne opatrenia na boj proti klimatickým zmenám sa v piatok opäť pokúsili zablokovať časti centra britskej metropoly Londýn. Policajti zároveň zaistili ružový čln, ktorý sa stal symbolom pokračujúcich demonštrácií. Informovala o tom televízia Sky News.



"Klimatické protesty" v Londýne, ktoré organizujú aktivisti zo skupiny Extinction Rebellion, trvajú už pondelka. Polícia od ich začiatku zatkla už viac ako 680 ľudí, len voči malému počtu z nich však vzniesla obvinenia.



Demonštrantom sa v piatok podarilo zablokovať prejazd áut cez dôležitý most Waterloo Bridge. Neuspeli však s pokusom ochromiť dopravu pri najrušnejšom britskom letisku Heathrow, kde sa podľa televízie Sky News napokon zišlo len zhruba 20 mladých ľudí a veľké množstvo príslušníkov polície.



Aktivisti sa už od pondelka pokúšajú blokovať priestranstvá v okolí mosta Waterloo Bridge, oblúka Marble Arch, námestia Parliament Square a stanice Oxford Circus.



Polícia sa im v tom snaží brániť a doposiaľ zatkla už 682 demonštrantov, viac ako 100 v priebehu piatka.



Jedným z hlavných symbolov je ružový čln s nápisom Tell the Truth (Povedzte pravdu), pri ktorom sa zhromažďujú demonštranti v okolí Oxford Circus. Policajti ho v piatok zaistili, naložili na príves a odviezli. Predtým však museli z člna a jeho okolia odviesť alebo odniesť viacerých aktivistov, ktorí odmietali odísť. Niektorí z nich sa k člnu pripútali.



Na odvezení člna sa celkovo podieľalo asi 300 policajtov.



K protestujúcim sa z ružového člna (ešte pred jeho odvezením) prihovorila aj oscarová herečka Emma Thompsonová, ktorá sa v boji proti klimatickým zmenám angažuje dlhodobo. Niektorí kritici ju však v tejto súvislosti obvinili z pokrytectva, keďže na protesty do Londýna priletela až z približne 8700 kilometrov vzdialeného amerického mesta Los Angeles.