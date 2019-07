Londýnsky starosta nepovolil výstavbu mrakodrapu Tulipán

Mrakodrap z dizajnérskeho štúdia uznávaného britského architekta Normana Fostera by bola druhou najvyššou stavbou v Londýne i v celej západnej Európe.

Londýn 16. júla (TASR) - Londýnsky starosta Sadiq Khan zablokoval plány na výstavbu 300 metrov vysokého mrakodrapu neďaleko rieky Temža. Štíhla stavba prezývaná "Tulipán" so sklenenou vyhliadkovou plošinou by podľa starostu priniesla iba obmedzený verejný osoh a narušila by panorámu britskej metropoly, informovala v utorok tlačová agentúra Reuters.



Mrakodrap z dizajnérskeho štúdia uznávaného britského architekta Normana Fostera by bola druhou najvyššou stavbou v Londýne i v celej západnej Európe - po neďalekom londýnskom mrakodrape The Shard s výškou 305 metrov.



"Starosta po tom, ako si projekt detailne preštudoval, vyjadril v súvislosti s touto žiadosťou mnoho závažných námietok a musel odmietnuť udelenie povolenia na výstavbu. Domnieva sa najmä, že dizajn nemá vzhľadom na danú význačnú lokalitu dostatočnú kvalitu, pričom by stavba poškodila panorámu Londýna a mala negatívny vplyv na výhľad na neďaleký Tower, ktorý je na zozname svetového dedičstva UNESCO," uviedol Khanov hovorca.



Developerský tím stojaci za projektom "Tulipán" vyjadril nad rozhodnutím starostu sklamanie, pretože podľa jeho tvorcov by stavba priniesla mestu a celému Spojenému kráľovstvu okamžité a dlhodobé socio-ekonomické výhody. Tím nekomentoval, či predloží magistrátu prepracovaný plán, keďže zváženie ďalších krokov zaberie podľa ich slov určitý čas.



Plánovací úrad finančnej štvrte Londýna však v apríli stavbu mrakodrapu odobril, ak by projekt dostal stavebné povolenie.



Výšková budova dostala prezývku "Tulipán" pre svoju plánovanú štíhlu štruktúru v podobe stonky a 12-poschodovú sklenenú vrcholovú hlavicu pripomínajúcu puk tulipánu. Tu sa mala nachádzať vyhliadková plošina, bar, reštaurácia, ako aj vzdelávacie centrum, dopĺňa spravodajská stanica Sky News.



Výstavba sa mala začať na budúci rok a ukončená mala byť v roku 2025. Podľa svojich stúpencov by mrakodrap prilákal ročne 1,2 milióna návštevníkov.