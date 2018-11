Lotyšský prezident Vejonis poveril zostavením vlády Janisa Bordansa

Na archívnej snímke volička vhadzuje hlasovací lístok do urny vo volebnej miestnosti v Rige 6. októbra 2018.

Aj keď Nová konzervatívna strana disponuje v 100-člennom parlamente len 16 kreslami, jej líder vidí viaceré možnosti spolupráce s ďalšími politickými subjektami na vládnej úrovni.

Riga 7. novembra (TASR) - Lotyšský prezident Raimonds Vejonis poveril zostavením budúcej vlády pobaltskej republiky Janisa Bordansa (51) z Novej konzervatívnej strany (JKP).



Informáciu priniesla v stredu tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na úrad najvyššieho lotyšského predstaviteľa.



V októbrových parlamentných voľbách v Lotyšsku, ktoré charakterizovala rekordne nízka účasť, obsadila Bordansova strana so ziskom 13,6 percentami tretiu priečku.



Dezignovaný premiér, bývalý lotyšský minister spravodlivosti v kabinete premiéra Dombrovskisa z rokov 2012-2014, dúfa, že sa mu na 80 percent podarí zostaviť majoritnú koaličnú vládu piatich subjektov, ktorá by poslala definitívne do opozície stranu úradujúceho premiéra krajiny Marisa Kučinskisa - Úniu zelených a farmárov, ktorú vo voľbách zo 6. októbra podporilo iba 9,9 percenta voličov.