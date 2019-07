Louvre odstránil zmienky o mecenášoch kvôli opiátovej epidémii v USA

Parížske múzeum Louvre odstránilo z informačných tabuliek vo svojich sálach orientálneho umenia i zo svojej webovej stránky meno americkej rodiny Sacklerovcov. Foto: TASR/AP

Paríž 18. júla (TASR) - Parížske múzeum Louvre odstránilo z informačných tabuliek vo svojich sálach orientálneho umenia i zo svojej webovej stránky meno americkej rodiny Sacklerovcov. Súvisí to so škandálom okolo vysoko návykového lieku OxyContin a tzv. opiátovou epidémiu, ku ktorej v USA prispelo aj jeho predpisovanie pacientom.Sacklerovci sú americká rodina, ktorá sa venuje podpore umenia a podniká vo farmaceutickom priemysle.Ich spoločnosť Purdue Pharma vyrába bolesť tlmiaci liek OxyContin, ktorý však vyvoláva silnú závislosť a v roku 2017 mal v USA na svedomí smrť asi 47.000 ľudí. Lekári totiž toto opioidné analgetikum bežne predpisovali aj na najbanálnejšie bolesti.Odstránenie tabuliek s menom rodiny mecenášov žiadala od Louvru americké združenie PAIN (Pain Addiction Intervention Now), ktoré od začiatku júla usporadúvalo na nádvorí parížskeho múzea protestné zhromaždenia s požiadavkou premenovať jedno z krídel múzea, nosiace meno Sackler.Združenie PAIN vedie fotografka Nan Goldinová, ktorá bola v minulosti závislá od liekov na tlmenie bolesti.Cieľom aktivistov pod jej vedením je apelovať na kultúrne ustanovizne, aby sa dištancovali od rodiny Sacklerovcov vzhľadom na jej rolu v kríze s opiátmi v USA a pravdepodobnú vinu za smrť tisícov ľudí závislých od bolesť tlmiacich liekov.V súvislosti s touto polemikou finančné dary od Sacklerovcov odmietli v uplynulých mesiacoch galérie a múzeá ako National Portrait Gallery a Tate Gallery v Londýne, či Metropolitan Museum a Guggenheim Museum v New Yorku.Goldinová pre francúzske médií uviedla, že Louvre je prvým múzeom, kde odstránili meno Sackler z expozícií. Vyslovila nádej, že ostatné inštitúcie budú príklad Louvru nasledovať.Ako informovala agentúra AFP, v stredu bolo meno Sackler na orientačných tabuľkách prelepené páskou. Kedy k tomu došlo, však múzeum nevedelo uviesť.Podľa francúzskych médií Sacklerovci zbohatli práve na výrobe lieku OxyContin. Ich laboratóriá, Purdue Pharma, čelia obvineniam, že tlačili lekárov do predpisovania tohto svojho lieku, pričom však vedeli, že vyvoláva silnú závislosť. Firma tak prispela k zosilneniu závislosti Američanov od opoidov a dotlačila mnohých z nich k silnejším drogám ako fentanyl či heroín.V Spojených štátoch sa proti firme Purdue Pharma vedie vyše 2000 súdnych sporov týkajúcich sa jej role v kríze s opioidnými analgetikami, ktorá si za posledné dve desaťročia v USA vyžiadala 400.000 ľudských životov.