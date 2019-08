Ľubov Soboľová sa zrejme nebude môcť uchádzať o miesto v Dume

Na registráciu do volieb Ľubov Soboľovej však chýba 239 podpisov.

Moskva 7. augusta (TASR) - Pracovná skupina ruskej ústrednej volebnej komisie (ÚVK) v utorok odporučila nezaregistrovať právničku protikorupčného fondu Ľubov Soboľovú ako kandidátku volieb do Moskovskej mestskej dumy.



Zasadnutie grémia sa vysielalo v priamom prenose na webovej stránke ÚVK, informoval denník Novaja gazeta.



Členovia pracovnej skupiny pri expertíze predložených dokumentov uznali platnosť siedmich podpisov podaných na podporu Soboľovej.



Väčšinu sporných podpisov komisia zamietla na základe grafologickej expertízy alebo z dôvodu formálnych chýb na podpisových hárkoch.



"Nemôžem sa zúčastniť volieb, pretože Jednotné Rusko, prezidentská administratíva a moskovská radnica sa veľmi boja zničiť mýtus, ktorý umožňuje Jednotnému Rusku mať väčšinu," vyhlásila Soboľová v reakcii na verdikt.



Pracovná skupina predtým odporučila zamietnuť registráciu Dmitrijovi Gudkovovi. Nevyhovela ani sťažnostiam Jeleny Rusakovovej, Ivana Ždanova, Konstantina Jankauskasa a niekoľko ďalších, ktorí tiež chceli kandidovať vo voľbách do moskovskej Dumy.



Celkovo dostala ÚVK odvolania proti rozhodnutiu moskovskej volebnej komisie od 19 kandidátov.



Konečné rozhodnutie o ich registrácii prijme v stredu.



Z dôvodu zamietnutia registrácie nezávislým kandidátom sa od 14. júla v Moskve konali protesty. Najmasovejšie boli úradmi nepovolené zhromaždenia 27. júla a 3. augusta. Podľa webovej stránky OVD-Info bolo na nich zadržaných viac ako tisíc ľudí.