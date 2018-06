Lucenko: Ochránime 30 osôb ohrozených ruskými tajnými službami

Tento krok súvisí s prípadom ruského novinára Arkadija Babčenka, o ktorého vražde informovali v utorok ukrajinské úrady i médiá.

Kyjev 1. júna (TASR) - Ukrajina poskytne ochranu 30 osobám, ktoré žijú na jej území a v ich prípade existuje obava, že by sa mohli stať "obeťami ruských tajných služieb". Vo vysielaní ukrajinskej televízie 1+1 to vo štvrtok večer uviedol ukrajinský generálny prokurátor Jurij Lucenko.



Tento krok súvisí s prípadom ruského novinára Arkadija Babčenka, o ktorého vražde informovali v utorok ukrajinské úrady i médiá. O deň neskôr minister vnútra Vasyľ Hrycak uviedol, že vražda tohto kritika kremeľskej politiky bola zinscenovaná a správa o nej bola súčasťou operácie tajnej služby, ktorej cieľom bolo zabrániť atentátu na Babčenka.



Muža podozrivého zo zorganizovania "vraždy" - ukrajinského občana Borysa Hermana - zadržali v stredu v Kyjeve. Tamojší súd vo štvrtok nariadil jeho vzatie do väzby na dva mesiace.



Vo vysielaní televízie 1+1 Lucenko okrem toho informoval, že v piatok sa spolu s Hrycakom v Kyjeve stretnú s veľvyslancami štátov skupiny siedmich priemyselne najvyspelejších krajín sveta, aby im vysvetlili "nevyhnutnosť" zinscenovania Babčenkovej vraždy. Dodal, že schôdzka "bola prakticky iniciovaná oboma stranami".



Podľa agentúry Interfax Lucenko vo vysielaní vyjadril presvedčenie, že diplomacia zaujme taký postoj ako napríklad britský minister zahraničných vecí Boris Johnson, ktorý jasne hovorí, že "krajina sa musí brániť a Rusku musí byť potrestané".



Vyslovil tiež nádej, že "zahraničným partnerom (Ukrajiny) budeme vedieť objasniť, že Ukrajina je v osobitej situácii - sme vo vojne a naše hranice a demarkačná línia nie sú chránené".



O operácii tajnej služby v kauze Babčenko vedelo podľa Lucenka okolo desať ľudí vrátane prezidenta Petra Porošenka. Poznamenal však, že medzi zasvätenými zrejme mal byť aj minister zahraničných vecí Pavlo Klimkin, pretože by to pomohlo zabrániť búrlivej reakcii medzinárodného spoločenstva.



Týmto svojím vyhlásením Lucenko narážal na kritiku, ktorú viaceré medzinárodné organizácie adresovali ukrajinskej tajnej službe za operáciu Babčenko. Postup SBU kritizuje aj ukrajinská opozícia a Rusko. Podľa hovorkyne ruského ministerstva zahraničných vecí Marije Zacharovovej zinscenovanie Babčenkovej vraždy bolo pokusom vyprovokovať ďalšie vyhostenie ruských diplomatov zo západných krajín.