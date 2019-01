Lucenko: Začiatok násilia na Majdane sa časovo zhoduje s príchodom FSB

Počas pouličných zrážok, ktorých dejiskom bolo centrum Kyjeva od 18. do 21. februára 2014, prišli o život desiatky protestujúcich aj príslušníci bezpečnostných zložiek.

Kyjev 22. januára (TASR) - Vypuknutie násilností voči demonštrantom na Námestí nezávislosti v Kyjeve počas tzv. revolúcie dôstojnosti sa časovo zhoduje s príchodom agentov ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) do ukrajinskej metropoly. Podľa utorňajšej správy agentúry Interfax-Ukrajina to uviedol generálny prokurátor Ukrajiny Jurij Lucenko.



"A potom dorazil tím z Kremľa. Viem to s istotou, a to z čítania materiálov k prípadu, že ľudia z FSB prichádzali do Kyjeva nepretržite. Vidíme záznamy ich telefónnych čísel vo vládnej štvrti Kyjeva. Vypuknutie násilností voči pokojným demonštrantom sa zhoduje s ich príchodom," uviedol podľa Interfax-Ukrajina Lucenko v pondelok večer v jednej z televíznych relácií.



Námestie nezávislosti (Majdan) bolo na prelome rokov 2013 a 2014 dejiskom mohutných protivládnych protestov, ktoré sa začali po tom, ako vláda vtedajšieho premiéra Mykolu Azarova zastavila prípravy na podpísanie zmlúv o pridružení Ukrajiny k EÚ.



Počas pouličných zrážok, ktorých dejiskom bolo centrum Kyjeva od 18. do 21. februára 2014, prišli o život desiatky protestujúcich aj príslušníci bezpečnostných zložiek. Ďalšie stovky pri streľbe snajperov či pri iných potýčkach utrpeli zranenia, pričom niektorí im v nemocnici podľahli. Pre vyše sto obetí Majdanu sa na Ukrajine vžilo pomenovanie Nebeská stotina.



Zo zodpovednosti za smrť vyše 100 ľudí na Majdane súčasné ukrajinské vedenie viní svojho vtedajšieho oponenta - exprezidenta Janukovyča - a velenie medzičasom rozpustených oddielov osobitného určenia Berkut. Janukovyč i Berkut tieto obvinenia odmietajú. Janukovyč ešte vo februári 2014 ušiel z Ukrajiny a útočisko našiel v Rusku.