Ľudia v 313 českých mestách demonštrovali proti Babišovi

Brno/Vodňany/Ostrava 12. júna (TASR) - V utorok pokračovali v Česku demonštrácie za nezávislosť justície a za odchod premiéra Andreja Babiša (hnutie ANO) a ministerky spravodlivosti Marie Benešovej (za ANO). Na námestia 313 českých, moravských a sliezskych miest prišli tisíce ľudí, informoval portál Novinky.cz.



Ľudia protestovali v krajských mestách ako Olomouc, Plzeň, Karlove Vary, Liberec či Zlín, ale aj v Chrudime, Semilách, Lysej nad Labem či vo Vodňanoch, kde sa prítomným prihovoril ich rodák a organizátor demonštrácií Mikuláš Minář zo spolku Milión chvíľok pre demokraciu. Privítali ho tam dve stovky obyvateľov, ktorí robili narážky na miestnu spoločnosť Vodňanské kuře, ktorá patrí pod koncern Agrofert. Na pútačoch mali napríklad nápis "Vodňany nie sú len kurence z Babišovho koncernu".



V Brne demonštrovali už piatykrát. Na námestí Slobody sa podľa odhadu strážnikov stretlo 6000 ľudí. Mnohí priniesli transparenty a letáky kritizujúce premiéra a žiadajúce demisiu vlády.



Rečníci kritizovali v prejavoch Babiša za kauzu Čapí hnízdo aj za nepriehľadné čerpanie dotácií alebo za vymenovanie Benešovej za ministerku spravodlivosti. Protestujúci prerušovali rečníkov skandovaním hesiel "Nie je nám to jedno!" a "Demisiu, demisiu!".



Brnianski demonštranti na transparentoch nešetrili Babiša. Označili ho na nich za eštébáka, klamára a zlodeja. Nad davom sa vznášali tiež červené trenírky a vlajky, predovšetkým moravské a EÚ. Ľudia sa rozišli približne o 20.00 h.



Niekoľko stoviek ľudí sa podľa portálu Novinky.cz stretlo o 18.30 h takisto v historickom centre Ostravy na Masarykovom námestí. Protest sa začal za dusného a slnečného počasia, ale nakoniec ho sprevádzala rýchla búrka. Ľudia však napriek tomu vydržali.



V rukách mali pútače s heslami ako "Nie sme slepí, nie sme blbí" či "Nová česká mafia - Miloš, Andrej, Marie". Zazneli aj protestné songy.



Niekoľko stoviek ľudí sa zišlo na Staromestskom námestí v Mladej Boleslavi, účasťou ich podporili herečka Bára Štěpánová alebo speváčka Petra Černocká.



"Po roku 1989 to bolo divoké, nikde nebol návod, ako z totality vytvoriť demokraciu. Ukazuje sa však, že zmeniť demokraciu na totalitu je strašne jednoduché - stačí pár mesiacov, salámovou metódou sa to teraz deje," povedala davu Štěpánová.



Zazneli výzvy, aby ľudia prišli na budúci týždeň na veľký protest na pražskej Letnej.



Minulý týždeň sa na Václavskom námestí v Prahe zhromaždilo podľa odhadov 120.000 protestujúcich, pripomenuli Novinky.cz.