Ľudia v Alžíri opäť demonštrovali za zmeny vo vláde

Protesty v Alžírsku sa začali vo februári v súvislosti s tým, že dlhoročný prezident Abdal Azíz Buteflika sa chcel uchádzať o piate funkčné obdobie.

Alžír 26. apríla (TASR) - Stovky Alžírčanov demonštrovali už desiaty piatok za sebou v centre hlavného mesta Alžír v snahe dosiahnuť zásadnú zmenu vo vedení krajiny. Alžírske úrady rovnako ako minulý týždeň uzavreli cesty vedúce do mesta.



Informovala o tom agentúra DPA s tým, že viacerí demonštranti z iných častí krajiny sa do Alžíru dopravili ešte vo štvrtok večer, aby sa blokádam vyhli.



"Báli sme sa, že sa do hlavného mesta nedostaneme, tak sme prišli už včera a vyspali sa v aute," povedal jeden zo zhromaždených demonštrantov, ktorý pricestoval z mesta Batna ležiaceho približne 400 kilometrov juhovýchodne od Alžíra. "Uzavretie prístupových ciest... obmedzuje právo na demonštráciu, ktorú garantuje alžírska ústava," dodal.



Protesty v Alžírsku sa začali vo februári v súvislosti s tým, že dlhoročný prezident Abdal Azíz Buteflika sa chcel uchádzať o piate funkčné obdobie. Buteflika (82) oznámil 2. apríla svoju rezignáciu po tom, ako ho ministerstvo obrany vyzvalo, aby "okamžite" odstúpil.



Mnohí Alžírčania však i po jeho odstúpení pokračujú v pravidelných piatkových protestoch a žiadajú ďalšie zmeny vo vláde, ktorej popredných predstaviteľov vnímajú ako Buteflikových spojencov. To sa týka aj dočasného prezidenta Abdala Kádira Binsaláha, ktorý Butefliku v úrade nahradil a tiež nového premiéra Núraddína Badawího, ktorého stihol Buteflika krátko pred svojou rezignáciou vymenovať do úradu.