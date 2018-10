Ľudské pozostatky nájdené vo Vatikáne sú asi kľúčom k staršej záhade

Na snímke brat nezvestnej Pietro Orlandi. Foto: TASR/AP

Vatikán 31. októbra (TASR) - Právnici rodiny 15-ročného dievčaťa, ktoré záhadne zmizlo v roku 1983, naliehali v stredu na talianskych prokurátorov a Vatikán, aby poskytli viac podrobností o úlomkoch ľudských kostí nájdených v prístavbe veľvyslanectva Svätej stolice v Ríme.Nález oznámený v utorok večer vyvolal okamžité špekulácie, že súvisí so zmiznutím Emanuely Orlandiovej, dcéry laického zamestnanca Vatikánu, ktorej osud je jednou z najdlhšie trvajúcich vatikánskych záhad. Talianska tlačová agentúra ANSA informovala, že prokurátori sa zameriavajú na to, či pozostatky patria Orlandiovej, ktorá sa stratila 22. júna 1983, alebo ďalšiemu 15-ročnému dievčaťu Mirelle Gregoriovej, ktorá sa stratila o mesiac skôr v Ríme, presne 7. mája 1983.uviedla právnička Laura Scroová. Podľa tlačovej agentúry AP dodala, že vyhlásenie VatikánuVatikán oznámil, že úlomky ľudských kostí sa našli tento týždeň pri oprave miestnosti pripojenej k veľvyslanectvu a že prokuratúra požiadala talianskych forenzných expertov, aby určili vek a pohlavie tela aj dátum smrti. Experti uviedli, že to dokážu určiť do siedmich až desiatich dní, ak sa bude dať z úlomkov získať postačujúca DNA.Zmiznutia Orlandiovej a Gregoriovej neboli oficiálne nikdy dané do spojitosti. Zmiznutie Orlandiovej je v oveľa väčšej pozornosti médií aj verejnosti, a to pre spojitosť s Vatikánom a mnohé zvraty v prípade. Tínedžerka zmizla, keď z bytu svojej rodiny priamo vo Vatikáne odišla na hodinu hudby v Ríme.Počas dlhých rokov sa jej prípad dával do súvislosti s celou škálou káuz, od atentátu na pápeža Jána Pavla II. až po finančný škandál Vatikánskej banky a rímske zločinecké podsvetie.Podľa jednej verzie sa neznáme osoby pokúsili dievča uniesť, aby výmenou za ňu získali slobodu pre Mehmeta Aliho Agcu, tureckého atentátnika, ktorý v roku 1981 strieľal na Jána Pavla II. a potom si odpykával v talianskom väzení doživotný trest.Pozostatky sa našli asi sedem kilometrov severne od Vatikánu, na jeho veľvyslanectve v Ríme vo vychytenej obytnej štvrti Parioli, uviedol samotný Vatikán.Nález sa podaril stavebným robotníkom pri obnove prístavby veľkolepého komplexu vatikánskeho veľvyslanectva, neďaleko slávneho rímskeho múzea Villa Borghese, spresnil portál televízie Sky News.Brat Orlandiovej Pietro robil celé desaťročia kampaň s cieľom zistiť, čo sa sestre stalo, a obviňoval Vatikán za mlčanie v tomto prípade.Popredný taliansky investigatívny novinár zverejnil vlani päťstranový dokument, ktorý bol ukradnutý zo zamknutej skrine vo Vatikáne, čo naznačovalo, že Svätá stolica mohla byť zapletená do zmiznutia Orlandiovej.Vatikán vyhlásil, že dokument je falošný, ale nevysvetlil, čo robil vo vatikánskej skrini, doplnila informácie Sky News.Dokument údajne napísal kardinál a nachádzali sa v ňom aj údajné náklady použité na starostlivosť o Orlandiovú po tom, čo zmizla.