Ľudskoprávni aktivisti chcú s Putinom diskutovať o zadržaných v Moskve

V kauze masových nepokojov počas demonštrácie, ktorá sa v Moskve konala 27. júla, súd začiatkom augusta nariadil vziať do väzby deväť osôb.

Moskva 16. augusta (TASR) - Vplyvní predstavitelia hnutia na ochranu ľudských práv v Rusku Valerij Borščev, Svetlana Gannuškinová a Lev Ponomariov v otvorenom liste požiadali ruské vedenie o stretnutie, na ktorom chcú diskutovať o situácii osôb zadržaných počas akcií organizovaných v Moskve opozíciou.



Ako v piatok informovala rozhlasová stanica Echo Moskvy, signatári v liste naliehajú, aby sa toto stretnutie konalo ešte pred voľbami do Moskovskej mestskej dumy. Tie sú vypísané na 8. septembra.



Upozornili tiež, že "pokusy o súčinnosť s Ústrednou volebnou komisiou a štátnymi inštitúciami na ochranu ľudských práv svedčia o tom, že tieto organizácie nemôžu operatívne vplývať na dramatické udalosti, ktoré sa v Moskve množia".



Postup polície voči účastníkom demonštrácií v Moskve je v otvorenom liste označený za "svojvôľu". Jeho signatári preto zdôrazňujú, že je "naliehavo nutné riešiť túto krízu, ktorá je deštrukčná tak pre celú spoločnosť, ako aj pre ruskú štátnosť".



V liste sa píše, že ruskému vedeniu chcú sprostredkovať informácie o prípadoch porušenia práv účastníkov masových zhromaždení a predostrieť ich požiadavky. Uvádza sa v ňom tiež, že so žiadosťou o stretnutie sa signatári obracajú priamo na prezidenta Vladimira Putina "ako garanta dodržiavania ľudských práv".



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v utorok na brífingu vyhlásil, že Kremeľ registruje materiály svedčiace o prípadoch porušenia zákona, a to tak zo strany účastníkov masových zhromaždení, ako aj zo strany bezpečnostných zložiek, ale "zasahovať do vývoja nie je prerogatívom hlavy štátu". "Jediný, kto má právo rozhodovať, je súd," vyhlásil Peskov.



Zhromaždenia v Moskve sa konajú od polovice júla v súvislosti so spochybnením a odmietnutím registrácie nezávislých kandidátov volieb do Moskovskej mestskej dumy. Najmasovejšie zhromaždenia sa konali 27. júla a 3. augusta, keď došlo aj k potýčkam medzi demonštrantmi a políciou a k zadržaniu vyše 2000 ľudí.



V kauze masových nepokojov počas demonštrácie, ktorá sa v Moskve konala 27. júla, súd začiatkom augusta nariadil vziať do väzby deväť osôb.



Na internete je petícia za zastavenie stíhania týchto obvinených, ako aj ďalších zadržaných v kauze. Podpísalo ju viac ako 130.000 ruských občanov.